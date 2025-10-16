Путін повторив казки про перспективи в енергогалузі, яка зазнала жорсткої кризи, - ЦПД

Російський диктатор Володимир Путін на форумі з енергетики вкотре намагався переконати населення, що нібито ніяких проблем в енергосекторі країни немає, хоча реальність свідчить про інше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.
"Путін повторив стандартні наративи ru-пропаганди: що відмова від купівлі енергоносіїв РФ зашкодила країнам ЄС; що Росія нібито сама "переорієнтовується на східні ринки", а санкції лише прискорюють цей процес; що скорочення видобутку нафти РФ - це не наслідок втрати ринків через санкції, а цілеспрямована російська політика", - повідомили в ЦПД.
Крім того, глава Кремля знову переконував, що вугільна галузь Росії, яка перебуває у жорсткій кризі, нібито має великі перспективи та обіцяв енергетикам урядову підтримку.
"Попри очевидність серйозних економічних проблем РФ, банкрутства шахт, рекордні збитки "Газпрому" та падіння доходів від продажу нафти, особисто Путін та ru-пропаганда продовжують ігнорувати реальність та брехати росіянам, нібито все добре", - підсумували в центрі.
ЦПД також підкреслює, що росіяни, оплачуючи "путінську війну" власним добробутом, отримують лише "пропагандистські казки".
Як відомо, Росія зазнала значних втрат в енергетичній галузі, найбільше - через світові санкції та атаки України по НПЗ.
У РФ призупинився обіг переробки нафти через удари по НПЗ, відповідно регіони країни-агресорки зіштовхнулись з дефіцитом пального, не кажучи вже про експорт.
Москва тепер навіть вимушена купувати пальне у сусідньої Білорусі через кризу в енергосекторі.
Значного удару по цій галузі завдають і санкції. Наприклад, напередодні Британія розширила обмеження проти РФ, які зачепили, зокрема, таких гігантів енергетичної галузі, як "Лукойл" та "Роснефть".
Загалом у ЗМІ вистачає фактів, які підтверджують занепад енергосектору Росії.
Щодо вугільної галузі РФ, вона стала однією з головних економічних жертв повномасштабної війни проти України.
Санкції, зростання витрат і падіння світових цін призвели до найважчої кризи за останні 30 років у цьому секторі.
Збитки вугільної галузі РФ за перші сім місяців 2025 року продемонстрували цифру до трьох мільярдів доларів, що вдвічі більше, ніж за весь попередній рік.
Однак Кремль публічно не визнає кризу та занепад як в цих галузях, так і в економіці загалом.
Хоча про економічну стагнацію в Росії ще у вересні заявив навіть сам глава найбільшого у РФ банку (Сбербанку) Герман Греф.
Нагадаємо, Путін неодноразово говорив, що не боїться санкцій і що від них більше страждають ті країни, які їх запровадили.
Щодо занепаду в економіці, її втрати диктатор намагається компенсувати мілітаризацією підприємств та так званим імпортозаміщенням.