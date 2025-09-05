ua en ru
Путін заперечує стагнацію російської економіки, про яку заявили його банкіри

Росія, П'ятниця 05 вересня 2025 10:19
Путін заперечує стагнацію російської економіки, про яку заявили його банкіри Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Володимир Путін поки що заперечує припинення зростання економіки Росії, про яке заявив глава найбільшого банку РФ Сбербанку Герман Греф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Східного економічного форуму" у Владивостоці.

Модератор запитала, чи згоден Путін зі словами Грефа про стагнацію.

"Ні", - сказав Путін і додав, що Греф знає про його незгоду і є учасником нарад з урядом і центральним банком.

"У деяких членів уряду така сама думка. Це пов'язано з тим, що центральний банк затискає, тримає високу ставку. А тримає він, щоб побороти інфляцію", - розповів Путін.

За його словами, центробанк вирішує проблему макроекономічного характеру, "а для цього треба забезпечити м'яку посадку економіки".

Путін визнав, що "в деяких галузях ситуація непроста". "Але всі також розуміють, що якщо інфляція буде захльостувати економіку, нічого доброго не буде", - додав він.

Він також заявив, що в кінцевому підсумку вдасться знизити інфляцію і забезпечити "достатні" темпи економічного зростання.

Стагнація - рецесія

Нагадаємо, глава Ощадбанку Герман Греф заявив, що економіка Росії у другому кварталі 2025 року фактично зупинилася.

"Другий квартал фактично можна розглядати як технічну стагнацію", - сказав він.

Він зазначив, що до цього призвели поєднання геополітичних чинників, коливання курсу рубля і падіння цін на сировинних ринках. Греф наголосив, що головним фактором, що обмежує зростання, залишається ключова ставка ЦБ. Наразі вона становить 14%.

Стагнація економіки - це ситуація, коли економічне зростання практично відсутнє або дуже слабке протягом тривалого часу. У цей період рівень виробництва, зайнятості та доходів не збільшується, економіка не розвивається.

Рецесія - це більш різке і помітне падіння економічної активності, яке зазвичай вимірюється скороченням ВВП.

МВФ очікує, що після двох років військового буму російська економіка повернеться до звичного стану стагнації і продовжить накопичувати відставання як від країн, що розвиваються, так і від розвинених країн.

За прогнозом МВФ за липень 2025 року, поточного року темпи зростання російського ВВП сповільняться до 0,9% і до 1,0% у 2026 році. У 2024 році зростання було на рівні з 4,1%.

Економіка менша за Техас

Економіка Росії займає дуже незначну частку у світовій - близько 2%. Генсек НАТО Марк Рютте у зв'язку з цим порівняв Путіна з губернатором Техасу.

У 2024 році розмір економіки РФ становив 2 трлн доларів при населенні 141 млн осіб. Обсяг ВВП Техасу - 2,7 трлн доларів при населенні 31 млн осіб.

