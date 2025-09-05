Путін заперечує стагнацію російської економіки, про яку заявили його банкіри

Володимир Путін поки що заперечує припинення зростання економіки Росії, про яке заявив глава найбільшого банку РФ Сбербанку Герман Греф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Східного економічного форуму" у Владивостоці.

Модератор запитала, чи згоден Путін зі словами Грефа про стагнацію.

"Ні", - сказав Путін і додав, що Греф знає про його незгоду і є учасником нарад з урядом і центральним банком.

"У деяких членів уряду така сама думка. Це пов'язано з тим, що центральний банк затискає, тримає високу ставку. А тримає він, щоб побороти інфляцію", - розповів Путін.

За його словами, центробанк вирішує проблему макроекономічного характеру, "а для цього треба забезпечити м'яку посадку економіки".

Путін визнав, що "в деяких галузях ситуація непроста". "Але всі також розуміють, що якщо інфляція буде захльостувати економіку, нічого доброго не буде", - додав він.

Він також заявив, що в кінцевому підсумку вдасться знизити інфляцію і забезпечити "достатні" темпи економічного зростання.