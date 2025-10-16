Путин повторил сказки о перспективах в энергоотрасли, которая ощутила жесткий кризис, - ЦПД

"Путин повторил стандартные нарративы ru-пропаганды: что отказ от покупки энергоносителей РФ навредил странам ЕС; что Россия якобы сама "переориентируется на восточные рынки", а санкции лишь ускоряют этот процесс; что сокращение добычи нефти РФ - это не следствие потери рынков из-за санкций, а целенаправленная российская политика", - сообщили в ЦПД.

Кроме того, глава Кремля снова убеждал, что угольная отрасль России, которая находится в жестком кризисе, якобы имеет большие перспективы и обещал энергетикам правительственную поддержку.

"Несмотря на очевидность серьезных экономических проблем РФ, банкротства шахт, рекордные убытки "Газпрома" и падение доходов от продажи нефти, лично Путин и ru-пропаганда продолжают игнорировать реальность и врать россиянам, якобы все хорошо", - подытожили в центре.

ЦПД также подчеркивает, что россияне, оплачивая "путинскую войну" собственным благосостоянием, получают только "пропагандистские сказки".