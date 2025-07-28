"Шахеди" стали розумнішими: що Росія вбудувала в іранські дрони і як відповість Україна

Росія вже майже рік щодня обстрілює Україну іранськими "шахедами". Вони є важливою складовою кожної масованої атаки, залітаючи в українські міста сотнями. Чому дронів раптом стало так багато, а відсоток їхнього ураження знизився і хто допоміг Росії модернізувати іранські БПЛА, - у матеріалі журналістки РБК-Україна Юлії Акимової.

Росія вперше вдарила іранськими дронами по Україні через трохи більше ніж півроку від початку великої війни. Перші Shahed-136, які росіяни назвали "Герань", застосовувалися біля передової або по найближчих великих містах поблизу лінії фронту. Досить швидко військове керівництво РФ дійшло до того, що дрони - це відносно дешевий інструмент для масованих обстрілів.

"Шахеди" почали закуповувати в промислових масштабах, а трохи згодом у Росії почали їх виробництво, щоб не залежати від нестабільних союзників і наростити арсенал цієї зброї. Ще якийсь час Москві знадобився, щоб пустити іранський дрон на конвеєр і, випробувавши його в обстрілах, модернізувати.

Регулярні атаки іранськими БПЛА почалися в серпні 2024 року. Відтоді "шахеди" б'ють по українських містах практично щодня. Вони стали більш маневреними, деякі їхні модифікації - швидшими, а ще їх стало набагато більше. Сьогодні атакою кількох сотень дронів уже мало кого можна здивувати. Рекордним став масований обстріл України в ніч на 9 липня - Росія запустила 728 дронів.

У прагненні захистити країну від БПЛА українське військове керівництво намагається придумати спосіб, як відповісти на модернізацію "шахедів" релевантно. Тому в хід йде запуск перехоплювачів, збільшення кількості мобільних вогневих груп та інші, менш очевидні способи.

Ставка на дрони

Російське військове керівництво не відразу оцінило ефективність безпілотних літальних апаратів. Тривалий час противник робив ставку на артилерію, ракети та авіаційні бомби. Реактивні системи залпового вогню використовували для фронту і терору прилеглих населених пунктів, ракети для знищення військових і цивільних цілей, а ФАБи - як доведеться. Приміром, у Маріуполі російські пілоти за допомогою фугасних бомб знищували житлові квартали і завод "Азовсталь".

Перші місяці повномасштабної війни війська РФ застосовували дрони на фронті, в основному, з метою розвідки, рідше - дрони-камікадзе типу ZALA Lancet. Іранські Shahed-136 з'явилися на озброєнні у Росії у вересні 2022 року. Цей дешевий, але доволі ефективний БПЛА, росіяни закупили в Тегерана обмеженою партією, зрозуміли його переваги, і відтоді він став своєрідною базою для будь-яких обстрілів. Особливо якщо йдеться про масовані атаки на міста.

У червні 2023 року в Росії вже стартувало складання перших іранських "шахедів", про що повідомили в розслідуванні The Washington Post. У наступні місяці росіяни активно нарощували виробництво дронів. Їхньою метою були тисячі БПЛА до 2025 року і вони її досягли.

Для того, щоб виробляти таку кількість цих дронів типу "шахед", Кремль побудував великий завод в "Особливій економічній зоні виробничо-промислового типу "Алабуга" в Республіці Татарстан. Їх же самі росіяни стали називати "Герань-2". Ймовірно, спочатку цю назву придумали для того, щоб приховати іранське походження цих БПЛА.

Shahed-136 (фото: defenceua.com)

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у 2024 році Росія виробила понад 10 тисяч "Гераней" і 7 тисяч "Гербер" - так званих дронів-обманок. У 2025 році виробництво наростили.

"У 2025 році підприємство планує наростити виробництво БПЛА. Загалом передбачається виготовити понад 30 тисяч БПЛА "Герань-2" і понад 33 тисячі БПЛА "Гербера", - повідомило ГУР у коментарі РБК-Україна.

Крім того, виробництво нарощується в АТ "Іжевський електромеханічний завод "Купол" - там росіяни планують виготовити 5,7 тисяч ударних дронів "Гарпія-А1", які за своєю конструкцією ідентичні з Shahed-136. У 2024 році таких БПЛА, за даними ГУР, було вироблено понад 3,4 тисячі одиниць.

Виходячи з того, як росіяни в якийсь момент стали активно виробляти різні ударні дрони, стає очевидно - у Москві зрозуміли, як здешевити масовані обстріли. Але довгий час іранські БПЛА слугували, швидше, елементом терору, ніж ефективним інструментом для ураження цілей. Тому дрони вирішили модернізувати.

Розвиток "Шахеда"

Експерти ділять модернізацію іранського "шахеда" на два періоди. Упродовж першого - росіяни намагалися замінити компоненти дрона деталями свого виробництва: міняли матеріали для фюзеляжу, ставили додаткові антени, встановлювали свої блоки управління і навіть сім-карти.

Потім у дрон вмонтували китайський двигун, тому він став потужнішим і зміг підніматися на такі висоти, на яких їх важко дістати кулеметами або мобільною ППО. Крім цього, росіяни активно вивчають і "списують" місцевість для більш точних ударів, використовуючи при цьому дрони-розвідники. Тому "шахеди" тепер літають так низько, що знову ж таки становить певні складнощі для протиповітряної оборони.

Крім того, "шахед" став літати за складнішою траєкторією - не від точки до точки, а з маневрами, що ускладнює роботу ППО. Але істотно на саму ефективність дрона це не вплинуло - він продовжував літати зі швидкістю до 200 км на годину максимум, був досить незграбним. Потім - у травні 2024 року російський президент Володимир Путін і міністр оборони Андрій Бєлоусов з'їздили до Китаю. На думку деяких експертів, цей візит став відправною точкою для старту другого етапу модернізації "шахедів".

"Я думав, навіщо вони їздили туди. Думав, може, це було пов'язано із заміною двигуна, можливо, обговорювали реактивні двигуни, тому що у росіян такого виробництва малогабаритних, газотурбінних двигунів немає. А потім, десь з лютого почали з'являтися повідомлення про те, що "шахеди" стали іншими", - зазначає авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі РБК-Україна.

Військові збивають дрон над Чернігівською областю, 2024 рік (фото: Getty Images)

Перше, про що експерту розповіли військові мобільних вогневих груп - реакція дрона на промінь прожектора. Уперше БПЛА, побачивши промінь, пікетував на групу ППО.

Потім з'явилася інформація, що ті ж "шахеди" стали виконувати функцію розвідників. Спочатку один дрон летить на низькій висоті, "змальовує" інформацію, передає її, а потім уже починається масована атака і на точки летять десятки БПЛА. Причому "працювали" ударні дрони вже з великих висот - близько 3-4 тисяч метрів, де їх фактично неможливо дістати мобільним вогневим групам.

З останніх головних модернізацій "шахеда" можна виокремити такі - дрони стали стійкішими до РЕБ завдяки системі навігації "Kometa-M", у деяких БПЛА виявили обертові панорамні камери, що обертаються і передають відео через мережеві канали. Їх оснащують новими типами бойової частини - не лише фугасною, осколково-фугасною чи запалювальною, а й касетною та кумулятивною. Також частину "шахедів" обладнали турбореактивними двигунами, які збільшують швидкість дрона на його кінцевій ділянці траєкторії польоту.

Крім цього, в окремих дронів фіксують елементи штучного інтелекту, а саме AI-модуль. Ця система дає змогу "шахеду" аналізувати візуальну, теплову і радіолокаційну інформацію в реальному часі та самостійно ухвалювати рішення, якщо зв'язок з оператором перервано. І що найважливіше - БПЛА може сам розпізнавати об'єкти, використовуючи алгоритми комп'ютерного зору. Тобто, він визначить, що перед ним - склад, вишка або залізничний вузол.

"Зовсім недавно в Шань-Джоу була виставка робототехніки, здебільшого там були дрони різних типів. Наземні, надводні, навіть підводні. Китайці дуже досвідчені в технологіях штучного інтелекту і управління надводними системами, і вони далеко пішли. Я не виключаю, що саме вони дозволили росіянам зробити ці "коробочки". Тому що в Єлабузі таких фахівців немає за визначенням. Там просто завод - ПТУшники-складальники, пара інженерів і все", - додає Криволап.

Після атаки на Україну 4 липня міністр закордонних справ Андрій Сибіга опублікував у соціальних мережах фото шматка збитого "шахеда" - на одній із деталей було написано, що її вироблено в Китаї в травні 2025 року.

"З кожним місяцем ми бачимо все більше китайських комплектуючих у дронах Shahed. Їх стає ключова маса. Росія замінює американські та європейські компоненти на китайські, і саме ці деталі дають змогу "шахедам" краще орієнтуватися, долати радіоелектронну боротьбу і точніше влучати в ціль", - зазначає уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Після того, як військові виявили в "шахедах" китайські комплектуючі, Україна ввела санкції проти низки китайських компаній. Але це навряд чи зупинить намір Китаю і далі допомагати Росії модернізувати свої дрони. А це означає, що Києву треба знайти спосіб, як на це відповісти.

Нові дрони - нові методи

Кілька західних ЗМІ пишуть, що останнім часом відсоток російських БПЛА, які прориваються через українську ППО, збільшився. За їхніми оцінками, якщо раніше цей показник був на рівні 10-15%, то зараз - 15-20%. Причин багато - і масовані залпи, яких не було раніше, і модернізація дронів. І ще одна важлива - висота, на яку противник тепер піднімає БПЛА.

Мобільна вогнева група (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Влітку 2025 року в Україні вперше заговорили про дрони-перехоплювачі. У липні видання Reuters повідомило, що Київ готовий інвестувати 6,2 млн доларів у створення і масове виробництво подібних БПЛА. Вони призначені для боротьби з "шахедами" та іншими дронами-камікадзе, які тероризують українські міста. І ці перехоплювачі, за твердженням видання, вже пройшли перші випробування, результат яких задовольнив військове командування.

Сам по собі дрон-перехоплювач відносно дешевий. Принаймні в рази дешевший за ракети, які можуть збивати іранські БПЛА на великих висотах. Основна проблема в тому, що самих перехоплювачів поки що недостатньо для того, щоб ефективно протидіяти "шахедам". А для ураження одного ворожого дрона одного перехоплювача найчастіше може бути недостатньо.

У зв'язку з цим 23 липня перший віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна готова законтрактувати всі дрони-перехоплювачі, які компанії встигнуть виготовити до кінця року. А за словами міністра оборони Дениса Шмигаля, його відомство вже уклало чотири контракти на ці перехоплювачі на суму понад 3 млрд гривень. Але щоб розігнати виробництво до тієї міри, коли на кожні 700 російських дронів у нас буде 700 перехоплювачів (а то й удвічі більше), потрібен час. Його в України немає, адже масовані атаки відбуваються регулярно.

Крім того, час потрібен і на так званий "бойовий наліт".

"Ці дрони працюють як FPV, тобто, потрібні оператори. Для того, щоб вражати ту кількість "шахедів", які застосовуються в атаці, а вони збиваються в зграї, потрібно на кожен "шахед" хоча б два дрони-перехоплювачі, а кожен дрон - це оператор. Тобто треба підготувати неймовірну кількість операторів, щоб мати можливість перехоплювати ці дрони. І оператори мають набратися досвіду", - додає Криволап.

Але поки що, з огляду на те, що дронів-перехоплювачів мало, військове керівництво оперує тим, що є. Наприклад, використовують засоби електронного придушення або збивають дрони просто з легкомоторних літаків.

"Є державні літаки, а є приватні, які беруть стрільця, розшукують дрони і збивають їх із рушниці. Ну і старі, які є, перед тим як заходити на ціль, вони знижуються, і на цьому етапі маршруту по них теж можна працювати", - зазначає військовий експерт і колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в коментарі РБК-Україна.

Мобільна вогнева група на нічному чергуванні (фото: Facebook)

Ще одна ідея, яку пропонує військове командування - залучення суспільства до боротьби з дронами. У червні Кабмін схвалив експериментальний проект, мета якого - сформувати групи протиповітряного захисту на базі ДФТГ (добровольчі формування територіальних громад - ред.). Міністерство оборони зобов'язується навчати охочих, забезпечувати їх засобами ураження, брати на облік і платити гроші - окремі нардепи говорять про 100 тисяч гривень за збиті дрони.

Іншими словами, поки в руках військових немає ефективного дешевого і масового інструменту для системної боротьби з модернізованими "шахедами", командування разом з урядом намагаються придумати альтернативні варіанти. Чи покажуть вони результат - поки що проаналізувати складно.

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У нинішній війні обидві сторони періодично вириваються вперед, придумуючи щось нове та інноваційне. Першими масово використовувати дрони на фронті стали українські війська, чим виграли час і перевагу. Але ненадовго - росіяни теж розвиваються і швидко пристосовуються до нових обставин. Як наслідок - сотні дронів, які з Росії в Україну можуть запускати регулярно.

Поки в РФ не готові атакувати українські міста сотнями одиниць БПЛА щодня, Києву потрібно знову забрати ініціативу. Дрони-перехоплювачі - це ефективна відповідь на велику кількість ворожих "шахедів", але поки що Україна грає не на випередження.