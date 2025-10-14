Росія не відновить переробку нафти раніше середини 2026 року через атаки України, - МЕА

Удари українських дронів по НПЗ стримуватимуть переробку нафти в Росії щонайменше до середини 2026 року. Через атаки Москва втрачає доходи і змушена обмежувати експорт палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА ).

Київ посилив атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, включно з нафтопереробними заводами, трубопроводами і морськими терміналами. Метою таких ударів є скорочення доходів Кремля і обмеження здатності забезпечувати паливом фронт.

З початку серпня Україна завдала щонайменше 28 ударів по ключових російських НПЗ. Це призвело до дефіциту бензину в кількох регіонах, включно з окупованим Кримом, і змусило Москву запровадити обмеження на експорт палива до кінця року.

МЕА погіршило прогноз щодо відновлення переробки

"Раніше ми припускали нормалізацію переробки до кінця року, але тепер дотримуємося більш обережного прогнозу", - йдеться у звіті агентства. За оцінкою МЕА, переробка нафти в Росії становитиме менше ніж 5 млн барелів на день до червня 2026 року.

Пізніше можливе зростання до 5,4 млн барелів на день, однак прогноз уточнюватимуть у міру надходження нових даних. "Дедалі масштабніша кампанія українських дронів проти російських НПЗ та інфраструктури" вже знизила переробку приблизно на 500 тисяч барелів на день, зазначили аналітики.

Росія приховує дані про нафтову галузь

Як зазначає Bloomberg, російський уряд засекретив більшу частину енергетичної статистики, включно з обсягами перероблення нафти і виробництвом палива. Це ускладнює оцінку збитків від ударів дронів.

Заступник прем'єр-міністра Олександр Новак нещодавно заявив, що переробка нафти в країні нібито зростає і покриває внутрішній попит. Однак незалежні оцінки показують зворотне: частина потужностей простоює через пошкодження.

Доходи Росії від нафти продовжують падати

На тлі скорочення переробки Москва збільшила експорт сирої нафти до 5,1 млн барелів на добу у вересні - максимуму з травня 2023 року. Проте доходи від експорту нафти впали до 13,4 млрд доларів, мінімуму за три місяці.

За даними МЕА, експорт нафтопродуктів скоротився до 2,4 млн барелів на день - найнижчого рівня за десятиліття, якщо не брати до уваги періоду пандемії 2020 року.

Зниження нафтових доходів ускладнює наповнення бюджету Росії, яка продовжує активно фінансувати четвертий рік війни проти України. Уряд очікує, що надходження від нафтогазового сектору 2025 року стануть найнижчими з початку пандемії.