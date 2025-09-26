ua en ru
Два місяці DeepStrike вже спричинили паливну кризу на території Росії, - Сирський

Україна, П'ятниця 26 вересня 2025 12:03
Два місяці DeepStrike вже спричинили паливну кризу на території Росії, - Сирський Фото: Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Удари по паливному комплексу РФ спричинили проблеми з логістикою та постачанням її армії. Це безпосередньо впливає на здатність ворога вести активні операції.

Про це журналістам сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, підрозділи, що здійснюють дальнє вогневе ураження, уже досягли помітних результатів проти ворога.

Що таке DeepStrike і як працює

"Це - наша сильна сторона, ефективна програма, яка вже довела свою результативність. Це - частини Сил безпілотних систем, що здійснюють дальнє вогневе ураження", - сказав Сирський.

За його даними, система дозволяє вражати важливі цілі на великій відстані і постійно вдосконалюється.

Наслідки ударів для воєнно-промислового потенціалу Росії

"Лише за неповні два місяці уражено 85 важливих об'єктів на території ворога. Із них 33 - воєнні цілі: бази, склади, арсенали, аеродроми, авіація на стоянках. Ще 52 - це об'єкти воєнно-промислового комплексу: підприємства, що виготовляють зброю, боєприпаси, бойові частини, двигуни, ракетне паливо, дрони - все те, що щоденно використовується проти нас", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Сирський підкреслив, що серед вражених цілей особливо відчутний вплив на підприємства, що виробляють паливо й складові для ракетної техніки.

Паливна криза на Росії та її наслідки

"Результати вам відомі. Це - паливна криза на території Росії, яка безпосередньо впливає на логістику та забезпечення її армії. Можливості воєнно-промислового комплексу противника істотно знижено - і ми бачимо це на полі бою", - зазначив Сирський.

За його словами, удари по паливному комплексу ускладнили операційну діяльність ворога та підірвали його можливості на фронті.

Оперативні наслідки для флоту і авіації противника

"Це змусило російський флот ховатися на базі в Новоросійську і виходити лише на короткий термін - для ракетних ударів - і далі знову повертається до укриттів. Це також змусило противника відтягнути тактичну авіацію на значні відстані від лінії фронту", - додав він.

Сирський повідомив, що втрата доступу до пального змінює оперативну поведінку російських військ та послаблює їхню мобільність.

Масштабування і подальший розвиток DeepStrike

"Тому ми продовжуємо нарощувати та масштабувати підрозділи, що здійснюють DeepStrike. Паралельно вдосконалюємо систему їхнього застосування та командну вертикаль для досягнення максимальної ефективності", - підсумував головнокомандувач.

Він підтвердив намір розвивати можливості для дальніх ударів та підвищувати їхню точність і координацію.

Удари по НПЗ

Україна влітку 2025 року відновила удари по російських НПЗ і нафтопроводах. Це сталося після того, як Росія в червні порушила неоголошений мораторій на взаємні удари по енергетичних об'єктах.

Україна вже вибила близько 20% нафтопереробки на Росії, що призвело до паливної кризи в низці регіонів країни-агресора.

