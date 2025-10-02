ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Росія відновила постачання бензину з Білорусі, - розвідка

Росія, Четвер 02 жовтня 2025 15:59
UA EN RU
Росія відновила постачання бензину з Білорусі, - розвідка Фото: РФ відновила постачання бензину з Білорусі після перерви майже в рік (росЗМІ)
Автор: Валерій Ульяненко

РФ відновила постачання бензину з Білорусі через Петербурзьку біржу. Це сталося після перерви майже в рік через "високий попит та позапланову зупинку нафтопереробних заводів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Служби зовнішньої розвідки України.

З липня по вересень цього року на торгах реалізовано 96,9 тис. тонн білоруських нафтопродуктів. Це перевищує минулорічні показники на 36%.

Продажі бензину з білоруських НПЗ у вересні зросли на 168% порівняно з серпнем, а дизельного пального - на 83%.

Розвідка також повідомила, що Москва та Мінськ продовжують співпрацю у військово-промисловій сфері.

"На виставці "ІННОПРОМ.Білорусь" оршанське підприємство "Кідма тек" (виробник автоматів, снайперських гвинтівок, глушників, патронів та оптики) підписало контракт із російським Тульським патронним заводом", - розповіла вона.

Обидва підприємства перебувають під міжнародними санкціями. Офіційно контракт передбачає "постачання продукції цивільного призначення", проте раніше повідомлялося, що діяльність "Кідма тек" спрямована на військові потреби.

Крім того, РФ дедалі активніше змушує Білорусь підтримувати російську економіку та оборонний сектор. Країна-агресорка покриває власні критичні потреби за рахунок білоруських ресурсів.

Проблеми з бензином у РФ

Проблеми з бензином в країні-агресорці почалися після серії потужних ударів українських безпілотників по НПЗ.

В результаті у деяких регіонах РФ і на тимчасово окупованих територіях запровадили обмеження на продаж бензину. Крім того, влада Росії заборонила експорт палива.

Нагадаємо, на тлі паливної кризи російські заправки почали масово закриватися. Йдеться, зокрема, і про АЗС у Москві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Російська Федерація Бензин
Новини
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим