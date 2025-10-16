Путін повторив казки про перспективи в енергогалузі, яка зазнала жорсткої кризи, - ЦПД

Російський диктатор Володимир Путін на форумі з енергетики вкотре намагався переконати населення, що нібито ніяких проблем в енергосекторі країни немає, хоча реальність свідчить про інше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

"Путін повторив стандартні наративи ru-пропаганди: що відмова від купівлі енергоносіїв РФ зашкодила країнам ЄС; що Росія нібито сама "переорієнтовується на східні ринки", а санкції лише прискорюють цей процес; що скорочення видобутку нафти РФ - це не наслідок втрати ринків через санкції, а цілеспрямована російська політика", - повідомили в ЦПД.

Крім того, глава Кремля знову переконував, що вугільна галузь Росії, яка перебуває у жорсткій кризі, нібито має великі перспективи та обіцяв енергетикам урядову підтримку.

"Попри очевидність серйозних економічних проблем РФ, банкрутства шахт, рекордні збитки "Газпрому" та падіння доходів від продажу нафти, особисто Путін та ru-пропаганда продовжують ігнорувати реальність та брехати росіянам, нібито все добре", - підсумували в центрі.

ЦПД також підкреслює, що росіяни, оплачуючи "путінську війну" власним добробутом, отримують лише "пропагандистські казки".