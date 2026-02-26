Зустріч України та США у Женеві: Умєров розкрив склад делегації та головні теми

Сьогодні, 26 лютого, у Женеві відбудеться двостороння зустріч делегації України з американськими переговорниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Рустема Умєрова в Telegram .

Умєров розповів, що Україну разом з ним представлятимуть голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр економіки Олексій Соболев та перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

"Разом з економічною командою Уряду детально опрацюємо prosperity package: механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці", - сказано в заяві.

Голова української делегації додав, що буде обговорюватись підготовка до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі РФ.

"Важливий блок - гуманітарний трек і питання можливих обмінів. Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян", - зазначив Умєров.

Переговори між Україною, США та РФ

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. В ході бесіди президент розповів йому про підготовку до четвертого раунду переговорів, а також про можливі зміни позицій сторін.

Зеленський також розповів Рютте, що наступні переговори знову плануються в Женеві і очікуються протягом найближчих 10 днів.

До цього протягом 17-18 лютого в Женеві (Швейцарія) відбувся третій раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.