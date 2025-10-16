Путин повторил сказки о перспективах в энергоотрасли, которая ощутила жесткий кризис, - ЦПД
Российский диктатор Владимир Путин на форуме по энергетике в очередной раз пытался убедить население, что якобы никаких проблем в энергосекторе страны нет, хотя реальность свидетельствует о другом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.
"Путин повторил стандартные нарративы ru-пропаганды: что отказ от покупки энергоносителей РФ навредил странам ЕС; что Россия якобы сама "переориентируется на восточные рынки", а санкции лишь ускоряют этот процесс; что сокращение добычи нефти РФ - это не следствие потери рынков из-за санкций, а целенаправленная российская политика", - сообщили в ЦПД.
Кроме того, глава Кремля снова убеждал, что угольная отрасль России, которая находится в жестком кризисе, якобы имеет большие перспективы и обещал энергетикам правительственную поддержку.
"Несмотря на очевидность серьезных экономических проблем РФ, банкротства шахт, рекордные убытки "Газпрома" и падение доходов от продажи нефти, лично Путин и ru-пропаганда продолжают игнорировать реальность и врать россиянам, якобы все хорошо", - подытожили в центре.
ЦПД также подчеркивает, что россияне, оплачивая "путинскую войну" собственным благосостоянием, получают только "пропагандистские сказки".
Упадок энергосектора РФ
Как известно, Россия понесла значительные потери в энергетической отрасли, больше всего - из-за мировых санкций и атак Украины по НПЗ.
В РФ приостановился оборот переработки нефти из-за ударов по НПЗ, соответственно регионы страны-агрессора столкнулись с дефицитом топлива, не говоря уже об экспорте.
Москва теперь даже вынуждена покупать топливо у соседней Беларуси из-за кризиса в энергосекторе.
Значительный удар по этой отрасли ощутим и от санкций. Например, накануне Великобритания расширила ограничения против РФ, которые затронули, в частности, таких гигантов энергетической отрасли, как "Лукойл" и "Роснефть".
В целом в СМИ хватает фактов, подтверждающих упадок энергосектора России.
Угольная отрасль РФ также под ударом
Что касается угольной отрасли РФ, она стала одной из главных экономических жертв полномасштабной войны против Украины.
Санкции, рост расходов и падение мировых цен привели к самому тяжелому кризису за последние 30 лет в этом секторе.
Убытки угольной отрасли РФ за первые семь месяцев 2025 года продемонстрировали цифру до трех миллиардов долларов, что вдвое больше, чем за весь предыдущий год.
Кремль отрицает проблемы в энергосекторе и экономике в целом
Однако Кремль публично не признает кризис и упадок как в этих отраслях, так и в экономике в целом.
Хотя об экономической стагнации в России еще в сентябре заявил даже сам глава крупнейшего в РФ банка (Сбербанка) Герман Греф.
Напомним, Путин неоднократно говорил, что не боится санкций и что от них больше страдают те страны, которые их ввели.
Что касается упадка в экономике, ее потери диктатор пытается компенсировать милитаризацией предприятий и так называемым импортозамещением.