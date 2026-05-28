Путін помилився з "Орєшніком": уламки ракети вже вивчає розвідка США

20:07 28.05.2026 Чт
2 хв
Чим використання ракети обернеться для диктатора?
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Використання "Орєшніка" для ударів по Україні принесе російському диктатору Володимиру Путіну результат, протилежний тому, якого він хоче досягти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це член Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, конгресмен Джим Хаймс заявив на брифінгу в Києві.

Читайте також: У Лукашенка доклали руку до "Орєшніка", який РФ запустила по Україні

"Використання ракети, здатної нести ядерну зброю, очевидно, є само по собі формою ескалації. Але українців це не лише не залякає, але й уламки цієї ракети зараз перебувають у їхньому та нашому розпорядженні", - сказав він.

Конгресмен додав, що це буде використано як українцями, так і Заходом, щоб зрозуміти можливості російської ракети.

"Тому я вважаю, що, як і багато інших кроків, які зробив Володимир Путін, це принесе результат, протилежний тому, чого він намагається досягти", - наголосив Хаймс.

Нагадаємо, раніше вже виникало питання щодо того, чи є в "Орєшнику" іноземні компоненти. Уповноважений президента Владислав Власюк допускав, що у цій ракеті, на відміну від інших, можуть бути відсутні деталі іноземного виробництва.

Зазначимо, український лідер Володимир Зеленський розповів, що в ніч на 24 травня росіяни застосували дві балістичні ракети "Орєшнік". Одна з них поцілила у Київську область, а друга впала на тимчасово окупованій територіях Донеччини.

РБК-Україна також писало, що російська пропаганда стверджувала, що "Орєшнік" нібито має колосальну руйнівну силу та може вражати заглиблені об’єкти. Однак результати досліджень свідчать про протилежне.

Крім того, країна-агресорка могла розпочати малосерійне виробництво "Орєшніка". Проте загальна кількість цієї зброї в російському арсеналі залишається мінімальною.

