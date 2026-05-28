RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Путин ошибся с "Орешником": обломки ракеты уже изучает разведка США

20:07 28.05.2026 Чт
2 мин
Чем использование ракеты обернется для диктатора?
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Использование "Орешника" для ударов по Украине принесет российскому диктатору Владимиру Путину результат, противоположный тому, которого он хочет достичь.

Как сообщает РБК-Украина, об этом член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, конгрессмен Джим Хаймс заявил на брифинге в Киеве.

Читайте также: У Лукашенко приложили руку к "Орешнику", который РФ запустила по Украине

"Использование ракеты, способной нести ядерное оружие, очевидно, является само по себе формой эскалации. Но украинцев это не только не запугает, но и обломки этой ракеты сейчас находятся в их и нашем распоряжении", - сказал он.

Конгрессмен добавил, что это будет использовано как украинцами, так и Западом, чтобы понять возможности российской ракеты.

"Поэтому я считаю, что, как и многие другие шаги, которые сделал Владимир Путин, это принесет результат, противоположный тому, чего он пытается достичь", - подчеркнул Хаймс.

Напомним, ранее уже возникал вопрос о том, есть ли в "Орешнике" иностранные компоненты. Уполномоченный президента Владислав Власюк допускал, что в этой ракете, в отличие от других, могут отсутствовать детали иностранного производства.

Отметим, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что в ночь на 24 мая россияне применили две баллистические ракеты "Орешник". Одна из них попала в Киевскую область, а вторая упала на временно оккупированной территории Донецкой области.

РБК-Украина также писало, что российская пропаганда утверждала, что "Орешник" якобы имеет колоссальную разрушительную силу и может поражать заглубленные объекты. Однако результаты исследований свидетельствуют об обратном.

Кроме того, страна-агрессор могла начать мелкосерийное производство "Орешника". Однако общее количество этого оружия в российском арсенале остается минимальным.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВойна в УкраинеРакета Орешник