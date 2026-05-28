Путин ошибся с "Орешником": обломки ракеты уже изучает разведка США

Использование "Орешника" для ударов по Украине принесет российскому диктатору Владимиру Путину результат, противоположный тому, которого он хочет достичь.
Как сообщает РБК-Украина, об этом член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, конгрессмен Джим Хаймс заявил на брифинге в Киеве.
"Использование ракеты, способной нести ядерное оружие, очевидно, является само по себе формой эскалации. Но украинцев это не только не запугает, но и обломки этой ракеты сейчас находятся в их и нашем распоряжении", - сказал он.
Конгрессмен добавил, что это будет использовано как украинцами, так и Западом, чтобы понять возможности российской ракеты.
"Поэтому я считаю, что, как и многие другие шаги, которые сделал Владимир Путин, это принесет результат, противоположный тому, чего он пытается достичь", - подчеркнул Хаймс.
Напомним, ранее уже возникал вопрос о том, есть ли в "Орешнике" иностранные компоненты. Уполномоченный президента Владислав Власюк допускал, что в этой ракете, в отличие от других, могут отсутствовать детали иностранного производства.
Отметим, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что в ночь на 24 мая россияне применили две баллистические ракеты "Орешник". Одна из них попала в Киевскую область, а вторая упала на временно оккупированной территории Донецкой области.
РБК-Украина также писало, что российская пропаганда утверждала, что "Орешник" якобы имеет колоссальную разрушительную силу и может поражать заглубленные объекты. Однако результаты исследований свидетельствуют об обратном.
Кроме того, страна-агрессор могла начать мелкосерийное производство "Орешника". Однако общее количество этого оружия в российском арсенале остается минимальным.