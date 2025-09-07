Путін почувається безкарним: Стармер жорстко висловився про російську атаку на Київ

Стармер заявив, що вражений черговим російським нападом на Київ та на всю Україну. В результаті російських атак загинули люди, була пошкоджена інфраструктура. В тому числі вперше було пошкоджено будівлю уряду України.

"Ці боягузливі удари показують, що Путін вважає, що може діяти безкарно. Він несерйозно ставиться до миру. Зараз, як ніколи раніше, ми повинні твердо стояти на підтримці України та її суверенітету", - додав він.