Путин чувствует себя безнаказанным: Стармер жестко высказался о российской атаке на Киев

Ночной массированный удар по Киеву и по Украине в целом демонстрирует, что российский диктатор Владимир Путин не воспринимает серьезно требования заключить мир в Украине и "чувствует себя безнаказанным".
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии.
Стармер заявил, что поражен очередным российским нападением на Киев и на всю Украину. В результате российских атак погибли люди, была повреждена инфраструктура. В том числе впервые было повреждено здание правительства Украины.
"Эти трусливые удары показывают, что Путин считает, что может действовать безнаказанно. Он несерьезно относится к миру. Сейчас, как никогда раньше, мы должны твердо стоять на поддержке Украины и ее суверенитета", - добавил он.
В ночь на 7 сентября РФ нанесла массированный удар по украинским городам. Оккупанты выпустили рекордные 810 дронов и 13 ракет. Под атакой были Киев, Кременчуг, Одесса, Запорожье, Днепр и Кривой Рог.
В Киеве повреждены жилые дома и здание Кабинета министров. Там возник пожар на площади тысячу квадратных метров. В результате атаки в Святошинском районе Киева повреждена девятиэтажка - погибли женщина и маленький ребенок, более 20 получили ранения.
Всего в Украине из-за атаки россиян четыре человека погибли, 44 - пострадали. Больше о последствиях российской атаки - в нашем материале.