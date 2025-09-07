Путин чувствует себя безнаказанным: Стармер жестко высказался о российской атаке на Киев

Стармер заявил, что поражен очередным российским нападением на Киев и на всю Украину. В результате российских атак погибли люди, была повреждена инфраструктура. В том числе впервые было повреждено здание правительства Украины.

"Эти трусливые удары показывают, что Путин считает, что может действовать безнаказанно. Он несерьезно относится к миру. Сейчас, как никогда раньше, мы должны твердо стоять на поддержке Украины и ее суверенитета", - добавил он.