Путін перестав з'являтися в Кремлі після ліквідації Хаменеї, - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін перестав з’являвся на публічних заходах у Кремлі, востаннє його бачили 9 березня. Це одна з найдовших пауз у розкладі правителя РФ з початку року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Агентство".
Видання звернуло увагу, що останній публічний захід у Кремлі Путін провів 9 березня - тоді відбулося засідання щодо ситуації на світовому ринку нафти і газу.
Після цього, Путін зустрічався лише з губернаторами, міністром освіти та головою Сбербанка, а також проводив нараду з Радою безпеки по відеозв'язку.
Агентство пише, що зустрічі могли бути "консервами", тобто заздалегідь записаними роликами, а участь у відеозв'язках російський диктатор міг брати з різних резиденцій.
Наприклад, у середу, 18 березня, Путін проводив онлайн-нараду з російським урядом із резиденції в Ново-Огарьово Московської області. Перебував він у кабінеті, точні копії якого відтворено також у резиденціях у Сочі та на Валдаї.
Як зазначає "Агенство", це одна з найдовших перерв у відвідуванні Кремля цього року. Більша пауза фіксувалася лише у лютому - тоді вона тривала 12 днів. У січні ж перерви між публічними заходами не перевищували шести днів.
Видання поділилося "неперевіреними, але наполегливими чутками" про причину зникнення Путіна.
Воно нібито може бути пов'язане з тим, що в Кремлі злякалися через те, що вбитого 28 лютого Алі Хаменеї ЦРУ і Моссад вистежили за камерами вуличного відеоспостереження - яких у Москві більше, ніж у Тегерані.
Саме з цим насамперед може бути пов'язане також відключення інтернету.
"Ще одна обставина, на яку варто звернути увагу, - це можливе лікування нинішнього верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї в Москві. Не менш примітний факт - невпинне полювання американських військ на іранських лідерів. Раніше було вбито аятолу Алі Хаменеї, слідом США ліквідували і фактичного цивільного керівника Ірану Алі Ларіджані. І всіх їх американці могли вистежити за допомогою мережі", - цитує "Агентство" висновки пропагандистського видання "Царьград".
Водночас офіційного підтвердження зв’язку між цими подіями немає.
Нагадаємо, аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок ізраїльського авіаудару по його резиденції в Тегерані.
За даними Financial Times, операція стала можливою завдяки тривалому стеженню за його пересуванням через міські камери відеоспостереження.
Джерела видання стверджують, що більшість дорожніх камер у столиці Ірану були зламані та роками передавали дані на сервери в Ізраїлі.
Крім того, 17 березня стало відомо про ліквідацію ще одного ключового іранського посадовця - секретаря Вищої ради нацбезпеки Алі Ларіджані, який відігравав важливу роль у відносинах між Москвою та Тегераном.
Також було вбито командира підрозділу "Басідж" Голамрези Солеймані.
А ще Ізраїль заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба під час нічного удару. Проте Іран поки офіційно не підтверджував інформацію про його загибель.