Путін перестав з'являтися в Кремлі після ліквідації Хаменеї, - ЗМІ

Останній вихід Путіна

Видання звернуло увагу, що останній публічний захід у Кремлі Путін провів 9 березня - тоді відбулося засідання щодо ситуації на світовому ринку нафти і газу.

Після цього, Путін зустрічався лише з губернаторами, міністром освіти та головою Сбербанка, а також проводив нараду з Радою безпеки по відеозв'язку.

Агентство пише, що зустрічі могли бути "консервами", тобто заздалегідь записаними роликами, а участь у відеозв'язках російський диктатор міг брати з різних резиденцій.

Наприклад, у середу, 18 березня, Путін проводив онлайн-нараду з російським урядом із резиденції в Ново-Огарьово Московської області. Перебував він у кабінеті, точні копії якого відтворено також у резиденціях у Сочі та на Валдаї.

Як зазначає "Агенство", це одна з найдовших перерв у відвідуванні Кремля цього року. Більша пауза фіксувалася лише у лютому - тоді вона тривала 12 днів. У січні ж перерви між публічними заходами не перевищували шести днів.

Чутки про причини "зникнення" Путіна

Видання поділилося "неперевіреними, але наполегливими чутками" про причину зникнення Путіна.

Воно нібито може бути пов'язане з тим, що в Кремлі злякалися через те, що вбитого 28 лютого Алі Хаменеї ЦРУ і Моссад вистежили за камерами вуличного відеоспостереження - яких у Москві більше, ніж у Тегерані.

Саме з цим насамперед може бути пов'язане також відключення інтернету.

"Ще одна обставина, на яку варто звернути увагу, - це можливе лікування нинішнього верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї в Москві. Не менш примітний факт - невпинне полювання американських військ на іранських лідерів. Раніше було вбито аятолу Алі Хаменеї, слідом США ліквідували і фактичного цивільного керівника Ірану Алі Ларіджані. І всіх їх американці могли вистежити за допомогою мережі", - цитує "Агентство" висновки пропагандистського видання "Царьград".

Водночас офіційного підтвердження зв’язку між цими подіями немає.