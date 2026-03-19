Путин перестал появляться в Кремле после ликвидации Хаменеи, - СМИ

09:45 19.03.2026 Чт
3 мин
Испугался ликвидации иранского руководства?
aimg Ірина Глухова
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин перестал появлялся на публичных мероприятиях в Кремле, последний раз его видели 9 марта. Это одна из самых длинных пауз в расписании правителя РФ с начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Агентство".

Читайте также: Иран без лидеров: кто из окружения Хаменеи погиб под ударами США и Израиля

Последний выход Путина

Издание обратило внимание, что последнее публичное мероприятие в Кремле Путин провел 9 марта - тогда состоялось заседание по ситуации на мировом рынке нефти и газа.

После этого, Путин встречался только с губернаторами, министром образования и главой Сбербанка, а также проводил совещание с Советом безопасности по видеосвязи.

Агентство пишет, что встречи могли быть "консервами", то есть заранее записанными роликами, а участие в видеосвязи российский диктатор мог принимать из разных резиденций.

Например, в среду, 18 марта, Путин проводил онлайн-совещание с российским правительством из резиденции в Ново-Огарево Московской области. Находился он в кабинете, точные копии которого воссозданы также в резиденциях в Сочи и на Валдае.

Как отмечает "Агентство", это один из самых длинных перерывов в посещении Кремля в этом году. Большая пауза фиксировалась только в феврале - тогда она длилась 12 дней. В январе же перерывы между публичными мероприятиями не превышали шести дней.

Слухи о причинах "исчезновения" Путина

Издание поделилось "непроверенными, но настойчивыми слухами" о причине исчезновения Путина.

Оно якобы может быть связано с тем, что в Кремле испугались из-за того, что убитого 28 февраля Али Хаменеи ЦРУ и Моссад выследили по камерам уличного видеонаблюдения - которых в Москве больше, чем в Тегеране.

Именно с этим в первую очередь может быть связано также отключение интернета.

"Еще одно обстоятельство, на которое стоит обратить внимание, - это возможное лечение нынешнего верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в Москве. Не менее примечательный факт - неустанная охота американских войск на иранских лидеров. Ранее был убит аятолла Али Хаменеи, следом США ликвидировали и фактического гражданского руководителя Ирана Али Лариджани. И всех их американцы могли выследить с помощью сети", - цитирует "Агентство" выводы пропагандистского издания "Царьград".

В то же время официального подтверждения связи между этими событиями нет.

Ликвидация руководителей Ирана

Напомним, аятолла Али Хаменеи погиб в результате израильского авиаудара по его резиденции в Тегеране.

По данным Financial Times, операция стала возможной благодаря длительному слежению за его передвижением через городские камеры видеонаблюдения.

Источники издания утверждают, что большинство дорожных камер в столице Ирана были взломаны и годами передавали данные на серверы в Израиле.

Кроме того, 17 марта стало известно о ликвидации еще одного ключевого иранского чиновника - секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, который играл важную роль в отношениях между Москвой и Тегераном.

Также был убит командир подразделения "Басидж" Голамрези Солеймани.

А еще Израиль заявил о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба во время ночного удара. Однако Иран пока официально не подтверждал информацию о его гибели.

