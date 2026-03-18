Іран без лідерів: хто з оточення Хаменеї загинув під ударами США та Ізраїлю

Внаслідок серії масованих авіаударів США та Ізраїлю по території Ірану було ліквідовано ключових представників вищого політичного та військового керівництва країни. Серед загиблих - верховний лідер аятола Алі Хаменеї, а також верхівка командування Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Загибель верховного лідера

Як повідомляє видання, найважчим ударом для ісламського режиму стала смерть 86-річного аятоли Алі Хаменеї, який незмінно очолював країну з 1989 року.

Він загинув 28 лютого в результаті точного влучання в його резиденцію в Тегерані. Його багаторічне правління базувалося на тотальному контролі силового апарату та системній ворожості до США та Ізраїлю.

Ліквідація військового командування

Того ж дня під час хвилі авіаударів по іранській столиці загинула ціла група високопоставлених силовиків.

Зокрема, було підтверджено смерть головнокомандувача КВІР Мохаммада Пакпура та міністра оборони Азіза Насірзаде.

Також серед жертв атаки опинилися начальник штабу збройних сил Абдолрахім Мусаві та впливовий радник Хаменеї Алі Шамхані, який відігравав ключову роль у питаннях ядерної програми.

Нові втрати у березні

Операція продовжилася у березні 2026 року, коли під удари потрапили інші впливові діячі. 17 березня в районі Пардіс було вбито секретаря Верховної ради нацбезпеки Алі Ларіджані разом із його сином.

Того ж дня загинув командир воєнізованих сил "Басідж" Голамреза Сулеймані. Останньою підтвердженою втратою стала загибель міністра розвідки Есмаїла Хатіба, про яку стало відомо сьогодні, 18 березня.