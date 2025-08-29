Путін обдурить Трампа, якщо не погодиться на зустріч із Зеленським до понеділка, - Макрон

Зустріч Зеленського та Путіна

Нагадаємо, після саміту у Вашингтоні президент США Дональд Трамп запропонував, щоб президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін провели двосторонню зустріч. Після цього почалося обговорення місця зустрічі.

ЗМІ писали, що очільник Кремля запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, проте український лідер відмовився.

Тим часом була інформація, що Білий дім запропонував місце для проведення зустрічі лідерів України та РФ в Угорщині. Втім, офіційного підтвердження Будапешта як місця проведення саміту поки немає.

Зеленський заявив, що зустріч із Путіним має відбутися лише на нейтральній території в Європі - наприклад, в Австрії чи Швейцарії. Також він не виключає можливості провести переговори в Туреччині.

Водночас в МЗС Росії повідомили, що Путін нібито готовий до зустрічі з українським президентом "тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".

Також у Росії заявили, що Україна та Росія поки не наблизилися до проведення саміту на найвищому рівні. Зустріч Зеленського та Путіна можлива лише тоді, коли сторони узгодять порядок денний.

Тим часом український президент впевнений, що росіяни роблять усе, щоб зустріч не відбулася.

А Трамп наголосив, що Росія зіткнеться із серйозними наслідками, якщо Путін не погодиться на зустріч із Зеленським.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також попередив про можливе посилення санкцій проти РФ, якщо зустріч між російським диктатором та президентом України Володимиром Зеленським не відбудеться найближчим часом.