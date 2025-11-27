ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Путін назвав мирний план "набором питань", який може лягти в основу угоди

Росія, Четвер 27 листопада 2025 16:14
Путін назвав мирний план "набором питань", який може лягти в основу угоди Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія, мовляв, згодна, що так званий "мирний план" з 28 пунктів США може бути покладено "в основу майбутніх домовленостей".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Путіна під час брифінгу, яку процитували російські пропагандисти.

Зокрема Путін заявив, що проєктів мирного договору нібито не було - був "набір питань" для обговорення та остаточного формулювання. Він зізнався, що так званий "мирний план" обговорювався ще до саміту на Алясці, саме звідти "ростуть ноги" у згаданих 28 пунктів.

"І, як я вже оголошував публічно, його нам по певних каналах було передано. Ми з ним ознайомились. Після цього відбулися переговори у Женеві між американською делегацією та українською делегацією. І вони, я так зрозумів, між собою вирішили, що всі ці 28 пунктів треба поділити на чотири окремих складові", - заявив диктатор.

Путін також підтвердив, що Росія вже отримала варіант "мирного плану". Кремль згоден, що "план" може служити основою для переговорів.

"Загалом так і нам це все було передано. Загалом ми згодні, що це може бути покладено в основу майбутніх домовленостей", - сказав диктатор.

При цьому Путін додав, що говорити про "остаточні варіанти", мовляв, було б "неввічливо" - оскільки остаточних варіантів немає. Деякі речі, сказав диктатор, мають нібито "дуже принциповий характер".

"Загалом ми бачимо, що американська сторона в чомусь враховує нашу позицію, яка обговорювалася до Анкоріджа і після Аляски. Десь нам точно потрібно сідати та серйозно обговорювати якісь конкретні речі. Потрібно все покласти дипломатичною мовою", - заявив він.

Мирний план США: останні новини

Зазначимо, що майже протягом двох тижнів обговорюється "мирний план", запропонований Сполученими штатами. Київ очікує на зустріч з президентом США, аби узгодити низку ключових пунктів, тоді як в США заявляють про нібито "великий поступ" - але неофіційно вимагають спочатку "підписати угоду", а потім обговорювати деталі.

Україна домоглася викидання низки пунктів з цього "плану. Зокрема, вдалося вилучити із запропонованого мирного плану Дональда Трампа суперечливий пункт про амністію російських окупантів за воєнні злочини.

До речі, реальна кількість пунктів плану невідома. Так, видання Financial Times повідомило, що документ був суттєво скорочений до 19 пунктів замість 28, що були спочатку. Проте президент США Дональд Трамп заявив, що план був скорочений до 22 пунктів, а не до 19.

