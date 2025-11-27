Путин назвал мирный план "набором вопросов", который может лечь в основу соглашения

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия, мол, согласна, что так называемый "мирный план" из 28 пунктов США может быть положен "в основу будущих договоренностей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина во время брифинга, которое процитировали российские пропагандисты.

В частности Путин заявил, что проектов мирного договора якобы не было - был "набор вопросов" для обсуждения и окончательной формулировки. Он признался, что так называемый "мирный план" обсуждался еще до саммита на Аляске, именно оттуда "растут ноги" у упомянутых 28 пунктов.

"И, как я уже объявлял публично, он нам по определенным каналам был передан. Мы с ним ознакомились. После этого состоялись переговоры в Женеве между американской делегацией и украинской делегацией. И они, я так понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов надо разделить на четыре отдельных составляющие", - заявил диктатор.

Путин также подтвердил, что Россия уже получила вариант "мирного плана". Кремль согласен, что "план" может служить основой для переговоров.

"В целом да и нам это все было передано. В целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей", - сказал диктатор.

При этом Путин добавил, что говорить об "окончательных вариантах", мол, было бы "невежливо" - поскольку окончательных вариантов нет. Некоторые вещи, сказал диктатор, имеют якобы "очень принципиальный характер".

"В целом мы видим, что американская сторона в чем-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски. Где-то нам точно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи. Нужно все положить дипломатическим языком", - заявил он.