Особливо чутливі питання мирного плану обговорять Зеленський і Трамп, - МЗС

Україна і США домовилися про оновлений варіант мирного плану. Планується, що особливо чутливі питання порушать президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.

Як передає РБК-Україна , про це в коментарі " Укрінформу " заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Тихий підкреслив, що Україні потрібен реальний мир і гарантія, що агресія більше ніколи не повториться. При цьому, за його словами, американська сторона чує пропозиції Києва і сприймає їх. Зокрема, йдеться про застереження щодо конкретних пунктів мирного плану.

Речник МЗС не уточнив, які саме пункти викликали застереження в українських чиновників. Він зазначив, що під час переговорів обговорювалися всі пункти мирного плану.

"Подальша робота ще буде. Оновлений рамковий текст уже існує, але продовжиться робота над низкою пунктів, і особливо чутливі буде винесено на рівень президентів України та США. Дуже добре, що делегація могла напряму ці застереження обговорити. І це була конструктивна, орієнтована на результат розмова", - наголосив Тихий.