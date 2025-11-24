ua en ru
Особливо чутливі питання мирного плану обговорять Зеленський і Трамп, - МЗС

Київ, Понеділок 24 листопада 2025 17:45
Особливо чутливі питання мирного плану обговорять Зеленський і Трамп, - МЗС Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна і США домовилися про оновлений варіант мирного плану. Планується, що особливо чутливі питання порушать президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі "Укрінформу" заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Тихий підкреслив, що Україні потрібен реальний мир і гарантія, що агресія більше ніколи не повториться. При цьому, за його словами, американська сторона чує пропозиції Києва і сприймає їх. Зокрема, йдеться про застереження щодо конкретних пунктів мирного плану.

Речник МЗС не уточнив, які саме пункти викликали застереження в українських чиновників. Він зазначив, що під час переговорів обговорювалися всі пункти мирного плану.

"Подальша робота ще буде. Оновлений рамковий текст уже існує, але продовжиться робота над низкою пунктів, і особливо чутливі буде винесено на рівень президентів України та США. Дуже добре, що делегація могла напряму ці застереження обговорити. І це була конструктивна, орієнтована на результат розмова", - наголосив Тихий.

Скорочення мирного плану

Нагадаємо, мирний план США викликав резонанс, оскільки він передбачає виконання ультимативних вимог Кремля до України.

Зокрема, згідно з планом, Росія має отримати всю Луганську та Донецьку області.

За інформацією Financial Times, унаслідок переговорів українських та американських чиновників у Женеві з мирного плану прибрали дев'ять пунктів - тепер їх там 19.

Радник керівника ОП Олександр Бевз також написав про те, що деякі пункти прибрали, а деякі - змінили.

