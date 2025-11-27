Україна домоглася виключення амністії з мирного плану США, - Стефанішина

Україні вдалося вилучити із запропонованого мирного плану Дональда Трампа суперечливий пункт про амністію, який викликав найбільше побоювань щодо справедливості та відповідальності Росії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв’ю DW заявила посол України в США Ольга Стефанішина.

За її словами, після раунду переговорів у Женеві українській делегації вдалося досягти низки принципових домовленостей щодо майбутньої мирної угоди з Росією.

Ольга Стефанішина зазначила, що Україні, зокрема, вдалося домогтися виключення пункту про так звану "повну амністію" з мирного плану, який адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала у рамках переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Саме цей пункт був найдискусійнішим і викликав в українському суспільстві хвилю критики та спекуляцій.

"Можу однозначно сказати: питання амністії не входить до остаточних 19 пунктів. Цього пункту немає, тому що він є надзвичайно суперечливим і стосується питання справедливості", – наголосила Стефанішина.

Вилучення даного положення означає, що Росія та її військові все ще можуть бути притягнуті до відповідальності за воєнні злочини, скоєні проти України.

Крім того, пані посол високо оцінила роботу головного американського переговорника Дена Дрісколла, відзначивши його "правильний моральний компас" та глибоке розуміння ситуації на полі бою. За її словами, Дрісколл найближчим часом відвідає Київ для продовження консультацій.

Стефанішина підкреслила, що переговорний процес триває: українська команда вже вирушила до Москви, а наступні раунди обговорень мають уточнити позиції сторін щодо решти пунктів мирного плану.