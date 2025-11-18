Прориву немає: росіяни намагаються обійти Покровськ, але втрачають сотні бійців
У Покровській агломерації триває загострення бойових дій, там зростає кількість стрілецьких боїв та втрати противника від прямого вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ.
Станом на 11:00 18 листопада українські захисники ліквідували 314 російських військових, ще 71 окупант отримав поранення з початку місяця.
За даними військових, зафіксовано поява російських піхотинців на північ від Покровська. Невелика група загарбників намагалася проникнути та закріпитися на одному з об’єктів сільськогосподарської інфраструктури, однак була оперативно знищена.
"Противник хоче у короткостроковій перспективі вийти до населеного пункту Гришине, що на північному-заході від Покровська. Через неможливість протиснути оборону Покровська та використати місто як плацдарм для виконання цього задуму росіяни намагаються обійти місто", - пишуть військові.
Водночас армія РФ продовжує безуспішні спроби скувати оборону Мирнограду. Днями українські воїни знищили там групу ГРУ РФ - такі підрозділи діють у другому ешелоні після ДРГ і контролюють виконання завдань першої лінії.
Також фіксується збільшення кількості спроб противника просочитися у Мирноград з боку Красного Лиману. Українські військові знищують російські сили на підступах до міста, не допускаючи розвитку наступу.
Бої за Покровськ
Нагадаємо, Покровський напрямок уже тривалий час залишається одним із найгарячіших на фронті - російські війська продовжують намагатися прорвати оборону й захопити саме місто Покровськ.
Користуючись несприятливою погодою та густим туманом, ворог зумів просочитися в місто. За наявними даними, у Покровську зараз перебувають понад 300 російських військових.
Нещодавно окупанти провели масований штурм уздовж траси Селідове–Покровськ, застосувавши легку техніку. Атака мала частковий успіх, але українські підрозділи продовжують стримувати ворога.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що оборона Покровська триває, й наголосив: ані про встановлення контролю РФ над містом, ані про його оперативне оточення мова не йде.
За його словами, росіяни намагаються прориватися до багатоповерхівок у Покровську та Мирнограді. Військове командування України вже підготувало заходи проти таких планів ворога.