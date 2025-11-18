Прориву немає: росіяни намагаються обійти Покровськ, але втрачають сотні бійців

У Покровській агломерації триває загострення бойових дій, там зростає кількість стрілецьких боїв та втрати противника від прямого вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ.

Станом на 11:00 18 листопада українські захисники ліквідували 314 російських військових, ще 71 окупант отримав поранення з початку місяця.

За даними військових, зафіксовано поява російських піхотинців на північ від Покровська. Невелика група загарбників намагалася проникнути та закріпитися на одному з об’єктів сільськогосподарської інфраструктури, однак була оперативно знищена.

"Противник хоче у короткостроковій перспективі вийти до населеного пункту Гришине, що на північному-заході від Покровська. Через неможливість протиснути оборону Покровська та використати місто як плацдарм для виконання цього задуму росіяни намагаються обійти місто", - пишуть військові.

Водночас армія РФ продовжує безуспішні спроби скувати оборону Мирнограду. Днями українські воїни знищили там групу ГРУ РФ - такі підрозділи діють у другому ешелоні після ДРГ і контролюють виконання завдань першої лінії.

Також фіксується збільшення кількості спроб противника просочитися у Мирноград з боку Красного Лиману. Українські військові знищують російські сили на підступах до міста, не допускаючи розвитку наступу.