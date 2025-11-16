РФ знімає фейки про "контроль" Куп’янська: у ЗСУ пояснили, що відбувається

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Угруповання об'єднаних сил.

За даними оборонців, окупанти отримали наказ знімати постановочні відео, розмахуючи російськими прапорами у місцях, де присутні лише малі групи їхньої піхоти. Прапори навіть почали вкладати у пакети постачання, які дрони скидають російським підрозділам у місті. Як мінімум одна така "операція" вже відбулася - українські військові очікують, що російська пропаганда скоро опублікує змонтовані ролики з обрізаними фрагментами.

"Від імені оборонців України заявляємо: окупація міста - не те, що можна імітувати. Незважаючи на заяви російського диктатора Володимира Путіна та ГШ РФ про “оточення” міста та українських сил в ньому, більша частина Куп’янська контролюється Силами оборони України, а групи росіян у північних районах відрізані від наземного постачання", - сказано у повідолменні.

Водночас російські групи в північних районах залишаються відрізаними від наземного постачання.

У ЗСУ підкреслюють, що такі постановочні акції - це спроба окупантів "зробити хорошу міну при поганій грі" та замаскувати очевидні невдачі. Ба більше, за словами оборонців, подібні дії росіян допомагають українським дронам виявляти розосереджені групи ворожої піхоти.

" Російським же військовослужбовцям, що отримали такий наказ, радимо пожити ще - для чого достатньо лише змінити прапор на білий", - заявили у ЗСУ.