Головна » Новини » Війна в Україні

РФ знімає фейки про "контроль" Куп’янська: у ЗСУ пояснили, що відбувається

Україна, Неділя 16 листопада 2025 15:35
UA EN RU
РФ знімає фейки про "контроль" Куп’янська: у ЗСУ пояснили, що відбувається Ілюстративне фото: РФ знімає фейки про "контроль" Куп’янська" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російські військові розгорнули інформаційну операцію в районі Куп’янська, намагаючись створити ілюзію контролю над містом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Угруповання об'єднаних сил.

За даними оборонців, окупанти отримали наказ знімати постановочні відео, розмахуючи російськими прапорами у місцях, де присутні лише малі групи їхньої піхоти. Прапори навіть почали вкладати у пакети постачання, які дрони скидають російським підрозділам у місті. Як мінімум одна така "операція" вже відбулася - українські військові очікують, що російська пропаганда скоро опублікує змонтовані ролики з обрізаними фрагментами.

"Від імені оборонців України заявляємо: окупація міста - не те, що можна імітувати. Незважаючи на заяви російського диктатора Володимира Путіна та ГШ РФ про “оточення” міста та українських сил в ньому, більша частина Куп’янська контролюється Силами оборони України, а групи росіян у північних районах відрізані від наземного постачання", - сказано у повідолменні.

Водночас російські групи в північних районах залишаються відрізаними від наземного постачання.

У ЗСУ підкреслюють, що такі постановочні акції - це спроба окупантів "зробити хорошу міну при поганій грі" та замаскувати очевидні невдачі. Ба більше, за словами оборонців, подібні дії росіян допомагають українським дронам виявляти розосереджені групи ворожої піхоти.

" Російським же військовослужбовцям, що отримали такий наказ, радимо пожити ще - для чого достатньо лише змінити прапор на білий", - заявили у ЗСУ.

Бої за Куп'янськ

Раніше військові повідомляли, що російська присутність у Куп’янську істотно зменшилась - у місті залишилося менш ніж 50 окупантів. Через зірвану логістику вони виявилися відрізаними і один від одного, і від основних підрозділів армії РФ.

Крім того, українські сили не дозволяють ворогу закріпитися в північній частині міста. Попри спроби окупантів утримати позиції та облаштовувати укріплення, ЗСУ в останні дні активно контратакують і вибивають росіян із зайнятих ділянок.

Водночас, начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що російські окупанти поступово втрачають контроль над Куп'янськом у Харківській області. Проте ситуація у місті складна для обох сторін через ускладнену логістику.

Куп'янськ Війна в Україні ВСУ Генштаб ВСУ
