Путин и Герасимов выдумали "окружение" 15 батальонов ВСУ и "захват" Купянска

Россия, Четверг 20 ноября 2025 21:32
Путин и Герасимов выдумали "окружение" 15 батальонов ВСУ и "захват" Купянска Иллюстративное фото: россияне уже второй раз придумывают "окружение" Купянска (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин и начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов нафантазировали "окружение 15 батальонов ВСУ" в Купянске и одновременно с этим - "освобождение" этого города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российских пропагандистов.

В частности Путин посетил один из командных пунктов группы оккупационных российских войск "Запад", где заслушал "доклады" от военного руководства. Правды в этих докладах фактически не было, поскольку снова начали вспоминать якобы "окружение" Покровска.

Однако с Купянском россияне превзошли сами себя. Сначала Путин заявил, что в Купянске на Харьковщине якобы "заблокировано" аж "до 15 батальонов ВСУ". А потом, через несколько минут, уже Герасимов заявил, что город якобы уже был "освобожден".

Путин сделал вид, что "не услышал" этого и приказал "обеспечить условия" для якобы "полной сдачи" так называемых "окруженных подразделений", которые по версии РФ есть в Купянске и Покровске.

Кроме этого, российский диктатор озвучил выдумку о "городских боях" в Константиновке и в очередной раз уже заявил, что украинская власть, мол, "нелегитимная". Также он сказал, что все цели "СВО" - как в России называют войну против Украины - "безусловно будут выполнены".

Самое смешное, что это вторая попытка придумать "окружение" за меньше, чем месяц. 26 октября Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки оккупационных российских войск, где его заверили, что на некоторых направлениях украинские войска якобы попали в окружение. Речь тогда шла именно о Покровском и Купянском направлениях - диктатор даже пригласил в эти города "представителей СМИ".

Реальная ситуация в Купянске и Покровске

Между тем несмотря на заявления Путина и Герасимова реально ситуация в Купянске значительно лучше для ВСУ. Так, российское присутствие в Купянске существенно уменьшилось - в городе осталось менее 50 оккупантов. Россияне отрезаны от логистики и частично выбиты из города.

Кроме того, украинские силы не позволяют врагу закрепиться в северной части города. Поэтому оккупанты развернули информационную операцию в районе Купянска, пытаясь создать иллюзию контроля над городом.

По Покровску - 7-й корпус ДШВ сообщил, что российские оккупанты пытаются обойти город и захватить населенный пункт Гришино на северо-западе от города. Прорвать оборону в Покровске они не способны: за четыре дня в этих попытках россияне потеряли почти 500 единиц живой силы.

