Путин и Герасимов выдумали "окружение" 15 батальонов ВСУ и "захват" Купянска

Российский диктатор Владимир Путин и начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов нафантазировали "окружение 15 батальонов ВСУ" в Купянске и одновременно с этим - "освобождение" этого города.

В частности Путин посетил один из командных пунктов группы оккупационных российских войск "Запад", где заслушал "доклады" от военного руководства. Правды в этих докладах фактически не было, поскольку снова начали вспоминать якобы "окружение" Покровска.

Однако с Купянском россияне превзошли сами себя. Сначала Путин заявил, что в Купянске на Харьковщине якобы "заблокировано" аж "до 15 батальонов ВСУ". А потом, через несколько минут, уже Герасимов заявил, что город якобы уже был "освобожден".

Путин сделал вид, что "не услышал" этого и приказал "обеспечить условия" для якобы "полной сдачи" так называемых "окруженных подразделений", которые по версии РФ есть в Купянске и Покровске.

Кроме этого, российский диктатор озвучил выдумку о "городских боях" в Константиновке и в очередной раз уже заявил, что украинская власть, мол, "нелегитимная". Также он сказал, что все цели "СВО" - как в России называют войну против Украины - "безусловно будут выполнены".