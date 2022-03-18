Путь Украины в ЕС и шанс на мирный договор с РФ: заявления 23-го дня войны

Война между Россией и Украиной продолжается и на дипломатическом фронте. Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии вступление Украины в ЕС. Также сегодня состоялось несколько телефонных разговоров Путина с главами государств.

Подробнее о европейском будущем Украины, возможности встречи Зеленского и Путина и обсуждении мирного соглашения между Украиной и РФ – читайте в материале РБК-Украина .

Прямые переговоры Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что встреча Зеленского и Путина может состояться при условии подписания мирного договора. Также он отметил, что необходимость такой встречи будет зависеть от модальности этого договора. По словам Пескова, такую встречу еще надо будет согласовывать.

Мирное соглашение между Россией и Украиной

В ходе телефонного разговора с президентом Турции Эрдоганом Путин озвучил свои требования для прекращения войны России против Украины. Они делятся на две категории:

первая - нейтральный статус Украины, отказ от планов по вступлению в НАТО, разоружение, защита русского языка и "денацификация"

вторая - признание аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

Также сегодня состоялся телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и Путина. Шольц призвал президента РФ прекратить огонь, а Путин обвинил Украину в якобы “затягивании переговорного процесса”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что есть два возможных финала войны России против Украины. Первый - мы дойдем до конца и победим РФ. Второй - мы заключим мирное соглашение на выгодных для Украины условиях.

"Поэтому с точки зрения Украины, не с точки зрения России, мы должны четко и трезво понимать, что либо мы должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, либо должно быть соглашение, которое должно быть на выгодных для Украины условиях. Я думаю, что второй вариант все-таки является реалистичным", - добавил глава МИД.

Позиция Украины в ходе составления мирного соглашения

Кулеба рассказал о том, что Украина ищет свою модель безопасности и назвал ее главные принципы.

“Первый принцип нерушимости территориальной целостности Украины. Юридически это абсолютно не является предметом для переговоров. И второй принцип - это жесткие гарантии безопасности", - заявил он.

Кроме того, глава МИД озвучил три аргумента, которые делают позицию Украины более сильной в ходе переговоров. Первое и ключевое предложение - это гарантии безопасности. По словам Кулебы, это то, вокруг чего все крутится.

“Первый принцип нерушимости территориальной целостности Украины. Юридически это абсолютно не является предметом для переговоров. И второй принцип - это жесткие гарантии безопасности", - заявил он.

Второе - Россия отчасти была права в том, что за нас никто не будет воевать. Но она ошиблась в том, что нам никто не будет помогать.

"Нам помогают очень серьезно с оружием, с финансами и политически", - заявил Кулеба.

Третье - ожесточенное сопротивление Украины.

Украина на пути в Евросоюз

Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам разговора, она заявила, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину, европейский путь которой уже начался.

"Я заверила президента Украины Владимира Зеленского в непрерывной поддержке ЕС. Европейский путь Украины начался. Такие времена требуют дальновидности, стойкости и выносливости, чтобы делать один трудный шаг за другим. Еврокомиссия будет двигаться вперед по этому пути", - отметила она.

Украинский президент, в свою очередь, сообщил, что в течение нескольких месяцев Европейская комиссия подготовит вывод о вступлении Украины в ЕС.

"Вывод Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК дано поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели", - отметил Зеленский.

Позиция Китая

Американское издание The New York Times пишет о том, что в последнее время меняется риторика китайских СМИ, в том числе главного новостного издания Китая. В освещении войны России против Украины оно от восхваления российской военной мощи переходит в сторону мирных переговоров и дает информацию о жертвах среди мирного украинского населения.

А CNN сообщает, что Китай начал дистанцироваться от экономики России. Среди решений, способствующих этому:

расширение торгового диапазона рубля, что позволит ему падать быстрее;

китайский банк до сих пор не предоставил России доступ к российским валютным резервам, о чем она просила на прошлой неделе;

Китай отказался быть посредником и отправлять в РФ детали для самолетов;

заморозка инвестиций в российскую и беларусскую инфраструктуру.

В то же время, Китай продолжит торгово-экономические отношения и с Россией, и с Украиной.