ЗСУ прицільно відпрацювали по ворогу вночі: що було під ударом

Сили оборони України у ніч на 1 лютого уразили ремонтну базу, пункти управління дронами та інші військові об’єкти росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора, в ніч на 1 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України та території РФ", - йдеться в повідомленні.

Так, на тимчасово окупованій території Запорізької області, в районі населеного пункту Розівка, уражено ремонтну базу підрозділу зі складу інженерно-саперного полку окупантів.

У Донецькій області, в районі міста Мирноград, здійснено ураження пункту управління дронами ворога, командно-спостережного пункту роти, а також зосередження живої сили противника.

Крім того, вчора підрозділи Сил оборони завдали ураження по пункту управління дронів противника в районі населеного пункту Нєкісліца Курської області РФ.

Також зафіксовано влучання по зосередженню живої сили противника в районі Троєбортного Брянської області РФ.

Втрати окупантів та масштаби збитків уточнюються.