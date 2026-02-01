ЗСУ прицільно відпрацювали по ворогу вночі: що було під ударом
Сили оборони України у ніч на 1 лютого уразили ремонтну базу, пункти управління дронами та інші військові об’єкти росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора, в ніч на 1 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України та території РФ", - йдеться в повідомленні.
Так, на тимчасово окупованій території Запорізької області, в районі населеного пункту Розівка, уражено ремонтну базу підрозділу зі складу інженерно-саперного полку окупантів.
У Донецькій області, в районі міста Мирноград, здійснено ураження пункту управління дронами ворога, командно-спостережного пункту роти, а також зосередження живої сили противника.
Крім того, вчора підрозділи Сил оборони завдали ураження по пункту управління дронів противника в районі населеного пункту Нєкісліца Курської області РФ.
Також зафіксовано влучання по зосередженню живої сили противника в районі Троєбортного Брянської області РФ.
Втрати окупантів та масштаби збитків уточнюються.
Удари по об'єктах РФ
Нагадаємо, вчора, 31 січня, Сили оборони завдали серії ударів по військових об’єктах окупантів на тимчасово захоплених територіях та у РФ. Було уражено зенітний ракетний комплекс "Тор-М1", пункти управління дронами, склади та скупчення живої сили противника.
Напередодні Сили оборони України уразили російський ЗРК "Оса" та низку логістичних об’єктів ворога на тимчасово окупованій території Запорізької області.
29 січня українські дрони уразили російську радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СВУ" вартістю близько 100 млн доларів та низку пунктів управління дронами.
У ніч на 26 січня Сили оборони України завдали удару по інфраструктурі нафтопереробного заводу в Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край, РФ). Крім того, було уражено низку інших об’єктів противника.
23 січня українські дрони уразили нафтобазу Пензенській області, РЛС та інші важливі об’єкти росіян, зокрема й на окупованих територіях.
Перед цим Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів ворога. Серед атакованих цілей - нафтовий термінал, склад безпілотників та засоби ППО.