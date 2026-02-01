ua en ru
Вс, 01 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ прицельно отработали по врагу ночью: что было под ударом

Воскресенье 01 февраля 2026 13:14
UA EN RU
ВСУ прицельно отработали по врагу ночью: что было под ударом Фото: ВСУ поразили пункты управления дронами, ремонтную базу и другие объекты россиян (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны Украины в ночь на 1 февраля поразили ремонтную базу, пункты управления дронами и другие военные объекты россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора, в ночь на 1 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины и территории РФ", - говорится в сообщении.

Так, на временно оккупированной территории Запорожской области, в районе населенного пункта Розовка, поражена ремонтная база подразделения из состава инженерно-саперного полка оккупантов.

В Донецкой области, в районе города Мирноград, осуществлено поражение пункта управления дронами врага, командно-наблюдательного пункта роты, а также сосредоточение живой силы противника.

Кроме того, вчера подразделения Сил обороны нанесли поражение по пункту управления дронов противника в районе населенного пункта Некислица Курской области РФ.

Также зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы противника в районе Троебортного Брянской области РФ.

Потери оккупантов и масштабы ущерба уточняются.

Удары по объектам РФ

Напомним, вчера, 31 января, Силы обороны нанесли серии ударов по военным объектам оккупантов на временно захваченных территориях и в РФ. Были поражены зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", пункты управления дронами, склады и скопления живой силы противника.

Накануне Силы обороны Украины поразили российский ЗРК "Оса" и ряд логистических объектов врага на временно оккупированной территории Запорожской области.

29 января украинские дроны поразили российскую радиолокационную станцию 1Л119 "Небо-СВУ" стоимостью около 100 млн долларов и ряд пунктов управления дронами.

В ночь на 26 января Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край, РФ). Кроме того, был поражен ряд других объектов противника.

23 января украинские дроны поразили нефтебазу Пензенской области, РЛС и другие важные объекты россиян, в том числе и на оккупированных территориях.

Перед этим Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов врага. Среди атакованных целей - нефтяной терминал, склад беспилотников и средства ПВО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве