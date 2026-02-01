ВСУ прицельно отработали по врагу ночью: что было под ударом

Силы обороны Украины в ночь на 1 февраля поразили ремонтную базу, пункты управления дронами и другие военные объекты россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора, в ночь на 1 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины и территории РФ", - говорится в сообщении.

Так, на временно оккупированной территории Запорожской области, в районе населенного пункта Розовка, поражена ремонтная база подразделения из состава инженерно-саперного полка оккупантов.

В Донецкой области, в районе города Мирноград, осуществлено поражение пункта управления дронами врага, командно-наблюдательного пункта роты, а также сосредоточение живой силы противника.

Кроме того, вчера подразделения Сил обороны нанесли поражение по пункту управления дронов противника в районе населенного пункта Некислица Курской области РФ.

Также зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы противника в районе Троебортного Брянской области РФ.

Потери оккупантов и масштабы ущерба уточняются.