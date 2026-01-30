ua en ru
Пт, 30 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ уразили ЗРК "Оса" та низку логістичних об’єктів росіян, - Генштаб

П'ятниця 30 січня 2026 11:32
UA EN RU
ЗСУ уразили ЗРК "Оса" та низку логістичних об’єктів росіян, - Генштаб Фото: ЗСУ уразили ЗРК "Оса" та низку логістичних об’єктів росіян (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Сили оборони України уразили російський ЗРК "Оса" та низку логістичних об’єктів ворога на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора минулої доби підрозділи Сил оборони України виявили та успішно уразили зенітний ракетний комплекс "Оса" в районі населеного пункту Семенівка на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зафіксовано пряме влучання в ціль", - йдеться в повідомленні.

Також українські захисники били по важливих логістичних об'єктах противника на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Уражено розташування ремонтного підрозділу окремої бригади спеціального призначення ворога поблизу Токмака, склади матеріально-технічного забезпечення артилерійського полку неподалік Охримівки, а також об’єкти 76-ї десантно-штурмової дивізії в районі Кирилівки. Втрати окупантів уточнюються.

Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, вчора, 29 січня, Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СВУ" вартістю близько 100 млн доларів та низку пунктів управління дронами.

У ніч на 26 січня Сили оборони України завдали удару по інфраструктурі нафтопереробного заводу в Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край, РФ). Крім того, було уражено низку інших об’єктів противника.

23 січня українські дрони уразили нафтобазу Пензенській області, РЛС та інші важливі об’єкти росіян, зокрема й на окупованих територіях.

Перед цим Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів ворога. Серед атакованих цілей - нафтовий термінал, склад безпілотників та засоби ППО.

Також раніше у Генштабі підтвердили, що українські воїни в ніч на 19 січня вдарили по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу 144 мотострілецької дивізії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Генштаб ВСУ ВСУ
Новини
Зеленський публічно запросив Путіна в Київ: нехай приїжджає, якщо наважиться
Зеленський публічно запросив Путіна в Київ: нехай приїжджає, якщо наважиться
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві