ЗСУ уразили ЗРК "Оса" та низку логістичних об’єктів росіян, - Генштаб

Сили оборони України уразили російський ЗРК "Оса" та низку логістичних об’єктів ворога на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Уражено розташування ремонтного підрозділу окремої бригади спеціального призначення ворога поблизу Токмака, склади матеріально-технічного забезпечення артилерійського полку неподалік Охримівки, а також об’єкти 76-ї десантно-штурмової дивізії в районі Кирилівки. Втрати окупантів уточнюються.

Також українські захисники били по важливих логістичних об'єктах противника на тимчасово окупованій території Запорізької області.

"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора минулої доби підрозділи Сил оборони України виявили та успішно уразили зенітний ракетний комплекс "Оса" в районі населеного пункту Семенівка на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зафіксовано пряме влучання в ціль", - йдеться в повідомленні.

Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, вчора, 29 січня, Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СВУ" вартістю близько 100 млн доларів та низку пунктів управління дронами.

У ніч на 26 січня Сили оборони України завдали удару по інфраструктурі нафтопереробного заводу в Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край, РФ). Крім того, було уражено низку інших об’єктів противника.

23 січня українські дрони уразили нафтобазу Пензенській області, РЛС та інші важливі об’єкти росіян, зокрема й на окупованих територіях.

Перед цим Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів ворога. Серед атакованих цілей - нафтовий термінал, склад безпілотників та засоби ППО.

Також раніше у Генштабі підтвердили, що українські воїни в ніч на 19 січня вдарили по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу 144 мотострілецької дивізії.