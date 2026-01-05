Публічні танці Мадуро стали "останньою краплею" для Трампа щодо операції у Венесуелі, - NYT

Танці затриманого президента Венесуели Ніколаса Мадуро на телебаченні та інші безтурботності в останні тижні переконали команду американського лідера Дональда Трампа почати спецоперацію в Каракасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела The New York Times.
Як повідомили виданню анонімні джерела, саме безтурботна поведінка Мадуро та його танці на телебаченні під час ескалації зі США переконали Трампа розпочати спецоперацію. Йдеться про черговий удар Вашингтона по венесуельському судну нібито з наркотиками, після чого Мадуро все одно продовжив ігнорувати вимоги Білого дому та проявляти байдужість, зокрема танцювати на публіку.
"Цього тижня він знову з’явився на сцені, відмахуючись від чергової ескалації з боку США - удару по причалу, який, за твердженням Вашингтона, використовувався для наркотрафіку, - підстрибуючи під електронну музику на державному телебаченні, тоді як записаний голос англійською повторював: "No crazy war" ("Жодної божевільної війни").
Також йдеться про те, що Мадуро своєю поведінкою начебто перевіряв, чи не блефує Трамп у своїх погрозах. NYT пише, що США сприйняли такі дії венесуельського лідера глузуванням над Америкою, саме тому і було прийняте рішення розпочати спецоперацію в Каракасі.
Нагадаємо, 3 січня Штати розпочали масштабну спецоперацію в Венесуелі, завдавши авіаударів по столиці Каракас. Південна частина міста лишилась знеструмленою.
До спецоперації були залучені авіація, Військово-морські сили, безпілотники та агентурні ресурси ЦРУ.
Метою операції стало затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого військові США вивезли до Америки разом з його дружиною - Сілією Флорес. Обоє наразі знаходяться під арештом та чекають на суд. Їм інкримінують наркоторгівлю.
Окрім налагодження схем з наркоторгівлі Мадуро звинувачують в незаконному володінні автоматичною зброєю та руйнівними пристроями, а також у змові з метою використання такої зброї проти США.
За даними NYT, у Венесуелі під час спецоперації США загинули щонайменше 40 людей, серед яких цивільні. Вашингтон своєю чергою повідомляв, що у ході операції жодного їхнього військового не було вбито, хоча один американський літак підбили.
4 січня стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо виконуватиме ключову роль в керуванні Венесуелою, доки не відбудеться безпечний і правовий перехід влади.
Зазначимо, що Штати вимагали від Мадуро покинути посаду президента Венесуели та пропонували йому поїхати у вигнання до Туреччини, однак він відмовлявся від цього. Трамп та його команда звинувачують венесуельського лідера не лише у наркоторгівлі, через що гинуть американці, а й у захопленні активів США - зокрема, нафтових родовищ. Відповідно, ці родовища Вашингтон вимагає повернути.
Йдеться, найімовірніше, про те, коли попередник Мадуро Уго Чавес націоналізував родовища нафти, примусивши своїм указом компанії зі США та інших західних країн віддати контрольні пакети акцій венесуельській державній нафтовій корпорації.