Скільки людей загинуло під час операції США у Венесуелі: дані NYT

Масштабна військова операція США на території Венесуели призвела до значних людських втрат. Загинули щонайменше 40 осіб - серед них військові та цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The New York Times.

Що кажуть у США

Президент США Дональд Трамп в ефірі Fox News заявив, що під час операції жоден американський військовослужбовець не загинув, однак допустив наявність поранених.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн уточнив, що один із гелікоптерів, залучених до евакуації затриманого Ніколаса Мадуро, потрапив під обстріл. Машина була пошкоджена, але змогла повернутися на базу.

Удар по житловому району

Водночас, як пише NYT з’являються деталі про жертви серед мирного населення. У прибережному районі Катія-ла-Мар, неподалік аеропорту Каракаса, під час американських авіаударів постраждав триповерховий житловий будинок.

Внаслідок удару загинула 80-річна Роза Гонсалес. Сусіди намагалися доправити її до лікарні, однак медики констатували смерть. Її племінник Вілман Гонсалес отримав поранення обличчя та боку. Ще одна жінка перебуває в лікарні у критичному стані.

Руйнування та реакція місцевих

Будівля зазнала серйозних руйнувань, мешканці залишилися без житла. На місці працюють слідчі, які вилучають уламки боєприпасів. Місцеві жителі висловлюють обурення та розпач. Один із мешканців району заявив, що, на його думку, операція США пов’язана з прагненням контролювати нафтові ресурси країни, тоді як життя цивільних не береться до уваги.

Наразі в постраждалих районах тривають пошуки вцілілого майна, а люди, які втратили домівки, не знають, де їм шукати прихисток.