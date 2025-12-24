ua en ru
США в ООН пообіцяли посилити санкції проти Мадуро та назвали його режим нелегітимним

Середа 24 грудня 2025 06:28
США в ООН пообіцяли посилити санкції проти Мадуро та назвали його режим нелегітимним Фото: посол США в ООН Майк Волц (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Сполучені Штати мають намір посилити санкцій проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро "у максимальному обсязі", щоб позбавити його режим фінансів. Також Вашингтон не визнає Мадуро та його соратників легітимним урядом.

Про це заявив посол США в ООН Майк Волц під час засідання Ради Безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Найсерйозніша загроза для нашої півкулі, нашого безпосереднього регіону і самих Сполучених Штатів походить від транснаціональних терористичних і кримінальних угруповань", - наголосив Волц.

За його словами, санкціоновані нафтові танкери залишаються "основною економічною артерією" режиму Мадуро та фінансують угруповання Cartel de los Soles, яке США нещодавно внесли до списку іноземних терористичних організацій. Вашингтон звинувачує Мадуро у керівництві цим угрупованням.

Також Волц заявив, що Штати не визнають Мадуро та його соратників легітимними управлінцями Венесуелою.

"Мадуро та його режим сфальсифікували вибори, і міжнародна спільнота має цьому докази. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він збирається використати всю свою владу, усю міць Сполучених Штатів, щоб протистояти та викорінити ці наркокартелі, які діяли безкарно у нашому регіоні надто довго - і всі про це знають", - сказав Волц.

На тлі цього США посилили військову присутність у регіоні та оголосили блокаду суден, що підпадають під санкції. Цього місяця берегова охорона США перехопила два танкери з венесуельською нафтою в Карибському морі.

Проти виступили РФ та Китай

Росія різко розкритикувала дії США. Посол РФ в ООН Василь Небензя заявив, що така політика може стати "шаблоном для майбутніх силових дій проти держав Латинської Америки". Китай, зі свого боку, закликав Вашингтон припинити дії та уникати подальшої ескалації.

Венесуела, яку підтримали Москва та Пекін, відкинула аргументи США, заявивши, що в регіоні "немає війни", а справжньою загрозою є дії американської адміністрації.

Напруга між Венесуелою та США

Як відомо, Штати та Венесуела перебувають у напружених відносинах - глава Білого дому Дональд Трамп звинувачує Каракас у захопленні активів Сполучених Штатів.

Йдется, найімовірніше, про те, коли попередник теперішнього президента Венесуели Уго Чавес націоналізував родовища нафти, примусивши своїм указом компанії зі США та інших західних країн віддати контрольні пакети акцій венесуельській державній нафтовій корпорації.

Трамп також звинувачує вже нинішнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро у заохоченні наркоторгівлі, проти чого американський лідер веде кампанію.

Як пишуть ЗМІ, справжня причина напруги лідерів може ховатись у звичайній боротьбі за нафтові родовища Венесуели.

Трамп вже кілька місяців погрожував Каракасу військовим конфліктом у разі, якщо Мадуро не покине пост президента Венесуели. За інофрмацією ЗМІ, США вже перекидають літаки зі спецпризначенцями до Карибського басейну.

