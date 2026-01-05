Публичные танцы Мадуро стали "последней каплей" для Трампа касаемо спецоперации, - NYT

Операция США в Венесуэле

Напомним, 3 января Штаты начали масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанесли авиаудары по столице Каракас. Южная часть города осталась обесточенной.

К спецоперации были привлечены авиация, Военно-морские силы, беспилотники и агентурные ресурсы ЦРУ.

Целью операции стало задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого военные США вывезли в Америку вместе с его женой - Силией Флорес. Оба сейчас находятся под арестом и ждут суда. Им инкриминируют наркоторговлю.

Кроме налаживания схем по наркоторговле Мадуро обвиняют в незаконном владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также в сговоре с целью использования такого оружия против США.

По данным NYT, в Венесуэле во время спецоперации США погибли по меньшей мере 40 человек, среди которых гражданские. Вашингтон в свою очередь сообщал, что в ходе операции ни один их военный не был убит, хотя один американский самолет подбили.

4 января стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио будет выполнять ключевую роль в управлении Венесуэлой, пока не произойдет безопасный и правовой переход власти.

Напряжение между США и Венесуэлой

Отметим, что Штаты требовали от Мадуро покинуть пост президента Венесуэлы и предлагали ему поехать в изгнание в Турцию, однако он отказывался от этого. Трамп и его команда обвиняют венесуэльского лидера не только в наркоторговле, из-за чего гибнут американцы, но и в захвате активов США - в частности, нефтяных месторождений. Соответственно эти месторождения Вашингтон требует вернуть.

Речь идет, скорее всего, о том, когда предшественник Мадуро Уго Чавес национализировал месторождения нефти, принудив своим указом компании из США и других западных стран отдать контрольные пакеты акций венесуэльской государственной нефтяной корпорации.