Публичные танцы Мадуро стали "последней каплей" для Трампа касаемо спецоперации, - NYT

Танцы задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро на телевидении и другие беззаботности в последние недели убедили команду американского лидера Дональда Трампа начать спецоперацию в Каракасе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The New York Times.
Как сообщили изданию анонимные источники, именно беззаботное поведение Мадуро и его танцы на телевидении во время эскалации с США убедили Трампа начать спецоперацию. Речь идет об очередном ударе Вашингтона по венесуэльскому судну якобы с наркотиками, после чего Мадуро все равно продолжил игнорировать требования Белого дома и проявлять равнодушие, в частности танцевать на публику.
"На этой неделе он снова появился на сцене, отмахиваясь от очередной эскалации со стороны США - удара по причалу, который, по утверждению Вашингтона, использовался для наркотрафика, - подпрыгивая под электронную музыку на государственном телевидении, тогда как записанный голос на английском повторял: "No crazy war" ("Никакой безумной войны").
Также говорится о том, что Мадуро своим поведением якобы проверял, не блефует ли Трамп в своих угрозах. NYT пишет, что США восприняли такие действия венесуэльского лидера насмешкой над Америкой, именно поэтому и было принято решение начать спецоперацию в Каракасе.
Напомним, 3 января Штаты начали масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанесли авиаудары по столице Каракас. Южная часть города осталась обесточенной.
К спецоперации были привлечены авиация, Военно-морские силы, беспилотники и агентурные ресурсы ЦРУ.
Целью операции стало задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого военные США вывезли в Америку вместе с его женой - Силией Флорес. Оба сейчас находятся под арестом и ждут суда. Им инкриминируют наркоторговлю.
Кроме налаживания схем по наркоторговле Мадуро обвиняют в незаконном владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также в сговоре с целью использования такого оружия против США.
По данным NYT, в Венесуэле во время спецоперации США погибли по меньшей мере 40 человек, среди которых гражданские. Вашингтон в свою очередь сообщал, что в ходе операции ни один их военный не был убит, хотя один американский самолет подбили.
4 января стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио будет выполнять ключевую роль в управлении Венесуэлой, пока не произойдет безопасный и правовой переход власти.
Отметим, что Штаты требовали от Мадуро покинуть пост президента Венесуэлы и предлагали ему поехать в изгнание в Турцию, однако он отказывался от этого. Трамп и его команда обвиняют венесуэльского лидера не только в наркоторговле, из-за чего гибнут американцы, но и в захвате активов США - в частности, нефтяных месторождений. Соответственно эти месторождения Вашингтон требует вернуть.
Речь идет, скорее всего, о том, когда предшественник Мадуро Уго Чавес национализировал месторождения нефти, принудив своим указом компании из США и других западных стран отдать контрольные пакеты акций венесуэльской государственной нефтяной корпорации.