Україна тепер має "карти", це зрозуміли всі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що звернення США саме до України з проханням допомогти на Близькому Сході свідчить про те, що у Києва "є карти".

Під час бесіди ведучий зазначив, що США звернулися по допомогу на Близькому Сході саме до України, а не до Франції чи Німеччини. Ба більше, Вашингтон відхилив пропозицію використовувати британський авіаносець.

З цієї причини Робертсон запитав у Зеленського, що він відчуває.

"Гарне почуття. Зараз це завдяки нашим солдатам - чудовим, чудовим людям, і безлічі різних виробництв, які ми розвивали з самого початку війни. Тепер у нас високий рівень", - відповів президент.

На уточнювальне запитання, чи є тепер в України "карти", глава держави сказав, що вони й раніше були, просто Київ їх не показував.

"Думаю, так... У нас було, як у хорошого гравця. Можна мати хороші карти, але важливо не показувати всім, що вони є. Думаю, рік тому (карти - ред.) у нас теж були, але ми їх не показували. Але тепер усі розуміють, що вони є", - підкреслив Зеленський.