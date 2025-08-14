ua en ru
ПСЖ выигрывает Суперкубок УЕФА: невероятная серия пенальти против "Тоттенхэма"

Четверг 14 августа 2025 00:12
ПСЖ выигрывает Суперкубок УЕФА: невероятная серия пенальти против "Тоттенхэма" Победитель Суперкубка УЕФА (фото: uefa.com)
Автор: Екатерина Урсатий

В итальянском Удине французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Тоттенхэм" определили обладателя Суперкубка УЕФА. Основное время завершилось без победителя, но в серии пенальти сильнее оказались парижане.

О результате матча сообщает РБК-Украина.

Суперкубок УЕФА
13 августа

ПСЖ - "Тоттенхэм" 2:2 (0:1) серия пенальти 4:3

Голы: 0:1 - 39 ван де Вен, 0:2 - 48 Ромеро, 1:2 - Ли Кан Ин, 2:2 - 90+4 Рамуш

Пенальти: Соланке (забил), Бентанкур (забил), ван де Вен (сейв), Тель (мимо), Порро (забил) - Витинья (мимо), Рамуш (забил), Дембеле (забил), Ли Кан Ин (забил), Мендеш (забил)

Ход матча ПСЖ - "Тоттенхэм"

Игра началась равной борьбой. На 8-й минуте ПСЖ создал первый опасный момент - Хвича Кварацхелия пробил мимо ближней стойки после атаки с левого фланга.

Лондонцы ответили контратаками, и на 38-й минуте Ван де Вен открыл счет после добивания в пустые ворота.

До перерыва ПСЖ пытался создать моменты, но штанга спасла Тоттенхэм после удара Кудуса. Прострелы Баркола и попытки Сарра блокировались обороной, и первый тайм завершился с минимальным преимуществом лондонцев.

После перерыва Тоттенхэм удвоил преимущество: на 48-й минуте Ромеро замкнул подачу Порро ударом головой под вратарем Шевалье.

Обе команды провели несколько замен: у ПСЖ вышли Ли Кан Ин, Мбае и Руис, у Тоттенхэма - Соланке и Грей.

Парижане активно пытались сократить отставание. Усман Дембеле и Ли Кан Ин создавали опасные моменты, а на 82-й и 85-й минутах Ли Кан Ин забил два великолепных гола после комбинаций с Витиньи.

Несмотря на это, Тоттенхэм оставался сильным в защите, и основное время завершилось со счетом 2:2, что перевело матч в серию пенальти.

Серия пенальти

Серия пенальти выдалась напряженной и драматичной. Соланке реализовал первый удар и вывел "шпор" вперед, тогда как Витинья пробил в стойку.

Бентанкур удвоил преимущество Тоттенхэма - 2:0, но французы не сдавались: Рамуш и Дембеле забили свои удары, а Шевалье парировал попытку Ван де Вена.

Ключевым стал удар Кан Ина, который впервые вывел ПСЖ вперед в серии - 3:2. Матис Тель не реализовал следующий удар, но Нуно Мендеш отметился решающим голом, и парижане выиграли серию пенальти, добыв Суперкубок УЕФА.

Прогнозы перед игрой были совсем другими

Перед стартом встречи букмекеры считали парижан явными фаворитами. На победу ПСЖ коэффициент составлял 1,46, на ничью - 4,88, на победу "Тоттенхэма" - 6,6.

Аналитики прогнозировали преимущество команды Луиса Энрике, но предостерегали, что "шпоры" могут создать проблемы в быстрых контратаках.

Предыстория матча

ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, разгромив в финале Интер со счетом 5:0.

Тоттенхэм, в свою очередь, одолел Манчестер Юнайтед (1:0) в финале Лиги Европы, взяв первый трофей за 17 лет.

Обе команды подошли к матчу с кадровыми потерями, ведь в составе парижан отсутствует Джанлуиджи Доннарумма, а у лондонцев не играют Дрегушин, Кулусевски, Мэддисон и Соломон.

Напомним, что обладателем Суперкубка УЕФА прошлого сезона стал мадридский "Реал".

Также читайте о финансовых деталях трансфера и дате дебюта Забарного в ПСЖ.

