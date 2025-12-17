UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Прямий поїзд УЗ в Румунію: як швидко доїхати з Києва до аеропорту в Бухаресті

Поїзд УЗ "Київ - Бухарест" дозволяє швидко доїхати до Румунії без зайвих пересадок (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Румунія залишається зручним напрямком для подорожей українців узимку. Як для коротких поїздок, так і в якості транзитного хабу - для подальших авіамаршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Чим зручний рейс УЗ "Київ - Бухарест"

Українцям розповіли, що комфортне сполучення з Румунією забезпечує прямий щоденний поїзд №99/100 "Київ - Бухарест".

Він дозволяє дістатися до столиці цієї країни без зайвих пересадок.

Національний перевізник пояснив, що цей рейс надає мандрівникам низку переваг:

  • пряме сполучення без пересадок та ризику "не встигнути";
  • повноцінний відпочинок в дорозі (оскільки маршрут - нічний);
  • паспортний та митний контроль проходять прямо у поїзді (тож не буде жодних черг чи зайвих хвилювань);
  • поїзд прибуває у серце Бухареста - на вокзал Gara de Nord (звідки зручно розпочинати мандрівку містом).

Доступ пасажирів до подальших авіаперевезень

В УЗ нагадали, що в Бухаресті - одна з найкращих логістик між вокзалом і аеропортом серед столиць Центральної Європи.

Уточнюється, що Henri Coandă International Airport - найбільше летовище 20-мільйонної Румунії, куди літають:

  • провідні світові авіакомпанії;
  • національний перевізник Tarom;
  • численні лоукости.

Як швидко дістатися до аеропорту в Бухаресті

Згідно з інформацією, наданою прес-службою "Укрзалізниці", найзручніший спосіб дістатися до аеропорту в Бухаресті - міська електричка Airport Train, серед переваг якої:

  • ⁠майже цілодобовий рух (кожні 40 хвилин);
  • перебування в дорозі близько 20 хвилин;
  • точний прогнозований час прибуття ⁠без заторів;
  • доступна ⁠вартість - 5 лей (приблизно 1 євро);
  • зручний спосіб придбання квитків (їх можна купити в касі, в автоматі або онлайн).

"Просто слідуйте вказівникам Airport Train на вокзалі - навігація дуже зручна", - зауважили в УЗ.

Актуальний час відправлення з Києва та Бухареста

Повідомляється, що маршрут "Київ - Бухарест" - популярний серед багатьох.

"Досвідчені мандрівники вже високо оцінили всі переваги прямого сполучення з Бухарестом", - уточнили в "Укрзалізниці".

Так, за неповні 3 місяці поїздом скористалися вже понад 13 000 пасажирів.

"А у новому графіку ми трохи скоригували час відправлення, аби прибуття на вокзал стало ще комфортнішим", - додали у компанії.

Зазначається, що час відправлення є таким:

  • з Києва - о 06:57;
  • з Бухареста - о 19:06.

"Планувати подорож стало ще легше", - підсумували в "Укрзалізниці".

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у спальних потягах УЗ з'явиться Wi-Fi та що ще може змінитись для пасажирів.

Крім того, в УЗ повідомили, які квитки можуть подорожчати для пасажирів й чому.

Тим часом ми пояснювали, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється, та чи потрібний квиток на поїзд собаці (якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні).

Читайте також, як активувати програму "3000 км Україною" у застосунку УЗ, щоб отримати безкоштовні квитки на обрані рейси.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДержавна митна службаРумуніяБухарестАеропортВиїзд за кордонПорадиПоїздиПодорожіПотягКвиткиПасажири