Прямий поїзд УЗ в Румунію: як швидко доїхати з Києва до аеропорту в Бухаресті

Чим зручний рейс УЗ "Київ - Бухарест"

Українцям розповіли, що комфортне сполучення з Румунією забезпечує прямий щоденний поїзд №99/100 "Київ - Бухарест".

Він дозволяє дістатися до столиці цієї країни без зайвих пересадок.

Національний перевізник пояснив, що цей рейс надає мандрівникам низку переваг:

пряме сполучення без пересадок та ризику "не встигнути";

повноцінний відпочинок в дорозі (оскільки маршрут - нічний);

паспортний та митний контроль проходять прямо у поїзді (тож не буде жодних черг чи зайвих хвилювань);

поїзд прибуває у серце Бухареста - на вокзал Gara de Nord (звідки зручно розпочинати мандрівку містом).

Доступ пасажирів до подальших авіаперевезень

В УЗ нагадали, що в Бухаресті - одна з найкращих логістик між вокзалом і аеропортом серед столиць Центральної Європи.

Уточнюється, що Henri Coandă International Airport - найбільше летовище 20-мільйонної Румунії, куди літають:

провідні світові авіакомпанії;

національний перевізник Tarom;

численні лоукости.

Як швидко дістатися до аеропорту в Бухаресті

Згідно з інформацією, наданою прес-службою "Укрзалізниці", найзручніший спосіб дістатися до аеропорту в Бухаресті - міська електричка Airport Train, серед переваг якої:

⁠майже цілодобовий рух (кожні 40 хвилин);

перебування в дорозі близько 20 хвилин;

точний прогнозований час прибуття ⁠без заторів;

доступна ⁠вартість - 5 лей (приблизно 1 євро);

зручний спосіб придбання квитків (їх можна купити в касі, в автоматі або онлайн).

"Просто слідуйте вказівникам Airport Train на вокзалі - навігація дуже зручна", - зауважили в УЗ.

Актуальний час відправлення з Києва та Бухареста

Повідомляється, що маршрут "Київ - Бухарест" - популярний серед багатьох.

"Досвідчені мандрівники вже високо оцінили всі переваги прямого сполучення з Бухарестом", - уточнили в "Укрзалізниці".

Так, за неповні 3 місяці поїздом скористалися вже понад 13 000 пасажирів.

"А у новому графіку ми трохи скоригували час відправлення, аби прибуття на вокзал стало ще комфортнішим", - додали у компанії.

Зазначається, що час відправлення є таким:

з Києва - о 06:57;

з Бухареста - о 19:06.

"Планувати подорож стало ще легше", - підсумували в "Укрзалізниці".

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)