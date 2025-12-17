Прямой поезд УЗ в Румынию: как быстро доехать из Киева до аэропорта в Бухаресте

Румыния остается удобным направлением для путешествий украинцев зимой. Как для коротких поездок, так и в качестве транзитного хаба - для дальнейших авиамаршрутов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Украинцам рассказали, что комфортное сообщение с Румынией обеспечивает прямой ежедневный поезд №99/100 "Киев - Бухарест".
Он позволяет добраться до столицы этой страны без лишних пересадок.
Национальный перевозчик объяснил, что этот рейс предоставляет путешественникам ряд преимуществ:
В УЗ напомнили, что в Бухаресте - одна из лучших логистик между вокзалом и аэропортом среди столиц Центральной Европы.
Уточняется, что Henri Coandă International Airport - крупнейший аэропорт 20-миллионной Румынии, куда летают:
Согласно информации, предоставленной пресс-службой "Укрзализныци", самый удобный способ добраться до аэропорта в Бухаресте - городская электричка Airport Train, среди преимуществ которой:
"Просто следуйте указателям Airport Train на вокзале - навигация очень удобная", - отметили в УЗ.
Сообщается, что маршрут "Киев - Бухарест" - популярный среди многих.
"Опытные путешественники уже высоко оценили все преимущества прямого сообщения с Бухарестом", - уточнили в "Укрзализныце".
Так, за неполные 3 месяца поездом воспользовались уже более 13 000 пассажиров.
"А в новом графике мы немного скорректировали время отправления, чтобы прибытие на вокзал стало еще более комфортным", - добавили в компании.
Отмечается, что время отправления является следующим:
"Планировать путешествие стало еще легче", - подытожили в "Укрзализныце".
