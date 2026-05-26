Провал закону про посилки: до чого це може призвести і які сценарії є в України

Головне: Провал голосування в Раді: Парламент не підтримав законопроєкт про зміни до Митного кодексу, який стосувався оподаткування міжнародних посилок.

Парламент не підтримав законопроєкт про зміни до Митного кодексу, який стосувався оподаткування міжнародних посилок. Зв'язок із вимогами МВФ та ЄС: Законопроєкт розглядають як частину умов міжнародного фінансування, і його неухвалення може ускладнити переговори щодо програм допомоги.

Законопроєкт розглядають як частину умов міжнародного фінансування, і його неухвалення може ускладнити переговори щодо програм допомоги. Можливі наслідки: Відсутність закону загальмує фінансування від МВФ та ЄС.

Відсутність закону загальмує фінансування від МВФ та ЄС. Можливі сценарії розвитку подій: Є два варіанти - або ухвалювати закон, або переглядати умови програми МВФ.

Верховна Рада 26 травня провалила законопроєкт №12360 про зміни до Митного кодексу, які знімали обмеження вартості посилок для стягування ПДВ і мита. Документ навіть не змогли відправити на повторне друге читання.

Голосування провалили буквально напередодні початку роботи в Києві місії МВФ щодо перегляду програми фінансування.

Фактично депутати зробили демонстративний жест у бік МВФ, який засвідчує повне неприйняття податкових змін.

До речі, Володимир Зеленський теж не є прихильником запровадження посилення податкового тиску.

На зустрічі з главою МВФ Крісталіною Георгієвою в січні поточного року він порушував питання щодо пом'якшення умов програми МВФ у частині податкового блоку. Результатом стала згода МВФ відкласти умову щодо введення ПДВ для ФОПів.

Закон про посилки може отримати статус prior action

Ухвалення закону про посилки було головним для перегляду програми і виділення наступного кредитного траншу на 686 млрд доларів.

Якщо його не буде виконано, то найімовірніше під час перегляду меморандуму отримає статус prior action. Тобто, обов'язкової умови, без якої виділення чергового траншу не буде.

В уряді передбачали, що депутати не підтримають законопроєкт про податок на посилки.

Міністр фінансів Сергій Марченко наприкінці минулого тижня сказав, що в разі провалу голосування, уряд активізує роботу з депутатами та бізнесом, щоб посилити лояльність до скасування податкових пільг для посилок. І врешті-решт домогтися від депутатів ухвалення закону.

"Якщо не вийде (ухвалити закон - ред.), у нас є багато часу, щоб складними зусиллями це питання вирішити", - сказав він.

Зараз Україна відчуває зовнішній тиск для ухвалення закону про посилки з боку кредиторів. Крім МВФ, ця умова увійде і до програми макрофінансової допомоги від ЄС.

Відмовитися від цього кроку, або переглянути умову практично неможливо, заявив міністр фінансів.

Коментуючи результати голосування в Раді, у Мінфіні повідомили, що продовжать роботу з народними депутатами, профільними комітетами та бізнес-спільнотою "задля подальшого опрацювання та реалізації" ухвалення закону про посилки.

"Цей закон є частиною програми співпраці з МВФ, і послідовне виконання домовленостей дає нам змогу зберігати довіру міжнародних партнерів і забезпечує міжнародне фінансування", - зазначили в Мінфіні.

Фінансування може бути призупинено

На весь період, поки уряд проводитиме свою агітаційну роботу, фінансування від МВФ буде призупинено, а від ЄС - просто не розпочнеться.

Щоб отримати перший транш макрофінансової підтримки від ЄС Рада повинна буде ратифікувати меморандум про співпрацю.

Над цим документом робота ще триває і поки що в нього входять умови і щодо посилок, і щодо ПДВ для ФОПів.

Джерела видання вже сказали, що з цими умовами шансів на ратифікацію документа практично немає. А якщо немає ратифікації, то немає і кредитних грошей.

Який вихід

Варіантів розвитку ситуації може бути два.

Перший. Уряд активізує агітаційну роботу за ухвалення закону про посилки і доб'ється його підтримки від депутатів. Що швидше це вийде, то швидше почне надходити зовнішнє бюджетне фінансування.

Другий. Українським переговірникам вдасться переконати експертів МВФ вкотре змінити умови програми, щоб уникнути паузи у виділенні коштів.

Це складне завдання і, за словами джерел видання, надій на те, що МВФ ще раз піде на поступки практично немає.