ПДВ для ФОПів: умова ЄС може зірвати ратифікацію кредиту в Раді, - джерела

Умова для отримання макрофінансової допомоги від ЄС в рамках кредиту на 90 млрд євро може зірвати ратифікацію документа у Верховній Раді.

Про це йдеться у публікації РБК-Україна " Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами ".

"Ми хочемо, щоб меморандум про макрофін був ратифікований. Але якщо там буде норма про ПДВ для ФОПів, то це стане проблемою", - сказав співрозмовник видання, знайомий з роботою над угодою з Єврокомісією.

Наразі меморандум з ЄС про макрофінансову допомогу підписано і попередньо він містить умову про введення ПДВ для ФОПів.

Але за інформацією видання, фінальний варіант документа ще доробляється, і Україна намагається скоригувати запропонований перелік умов, зокрема стосовно ПДВ, повідомив виданню співрозмовник, обізнаний із підготовкою документа.