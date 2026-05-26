ПДВ для ФОПів: умова ЄС може зірвати ратифікацію кредиту в Раді, - джерела

09:00 26.05.2026 Вт
Україна хоче змінити умови надання кредиту
aimg Ірина Глухова aimg Юрій Дощатов
Фото ілюстративне: Умова ЄС щодо введення ПДВ для ФОПів може зірвати ратифікацію кредиту в Раді (Getty Images)
Умова для отримання макрофінансової допомоги від ЄС в рамках кредиту на 90 млрд євро може зірвати ратифікацію документа у Верховній Раді.

"Ми хочемо, щоб меморандум про макрофін був ратифікований. Але якщо там буде норма про ПДВ для ФОПів, то це стане проблемою", - сказав співрозмовник видання, знайомий з роботою над угодою з Єврокомісією.

Наразі меморандум з ЄС про макрофінансову допомогу підписано і попередньо він містить умову про введення ПДВ для ФОПів.

Але за інформацією видання, фінальний варіант документа ще доробляється, і Україна намагається скоригувати запропонований перелік умов, зокрема стосовно ПДВ, повідомив виданню співрозмовник, обізнаний із підготовкою документа.

Нагадаємо, скасування пільги зі сплати ПДВ для фізичних осіб-підприємців після досягнення визначеного рівня доходу було закладене як одна з умов нової програми МВФ для України.

Втім раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками консультацій із МВФ повідомила, що запровадження ПДВ для ФОПів наразі відкладається.

За її словами, Фонд "з розумінням поставився до чутливості питання" такого рішення для малого бізнесу.

Паралельно стало відомо, що Євросоюз розглядає можливість запровадження жорсткіших умов для кредиту Україні на 90 мільярдів євро. Зробити частину виплат залежною від впровадження непопулярних податкових змін для бізнесу.

