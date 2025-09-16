ua en ru
Вт, 16 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Процес скринінгу для вступу України та Молдови до ЄС незабаром завершиться, - єврокомісар

Вівторок 16 вересня 2025 19:52
UA EN RU
Процес скринінгу для вступу України та Молдови до ЄС незабаром завершиться, - єврокомісар Фото: єврокомісар з питань розширення Марта Кос (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Процес скринінгу для вступу України та Молдови до Європейського Союзу незабаром завершиться для обох країн.

Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

За її словами, після завершення скринінгу всі кластери можна буде відкрити цього року. А якщо Рада ЄС не надасть свого політичного схвалення, "ми зможемо рухатися далі з технічними аспектами".

"В основі пакета розширення, який буде опубліковано найближчими місяцями, не буде жодних компромісів: кожні переговори про вступ починаються та закінчуються обговоренням фундаментальних принципів", - зазначила єврокомісар.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, Європейський Союз не може розпочати переговори з Україною щодо вступу до блоку виключно через позицію проросійської Угорщини. Будапешт наклав своє вето на старт переговорів.

Водночас Литва запропонувала план про початок вступних переговорів без згоди Угорщини. Згідно з ідеєю Вільнюса, технічний запуск переговорів можна здійснити на рівні 26 держав-членів блоку.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта також вважає, що переговори щодо вступу України до ЄС мають тривати, попри вето Угорщини.

Тим часом Україна очікує, що країни Євросоюзу ухвалять рішення про початок вступних переговорів уже найближчим часом.

А вчора стало відомо, що Україна та ЄС завершили скринінг за останнім кластером переговорів про вступ до блоку.

До того ж Данія працює над розробкою механізмів, як просувати переговори з Україною про вступ до ЄС та проводити реформи, поки Угорщина продовжує блокувати відкриття переговорних кластерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вступ в ЄС Євросоюз Єврокомісія
Новини
Зеленський проведе зустріч із фракцією "Слуги народу", - джерела
Зеленський проведе зустріч із фракцією "Слуги народу", - джерела
Аналітика
Не можу підтримати тренди в уряді на роздачу грошей, яких нема: інтерв’ю з Гетманцевим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Не можу підтримати тренди в уряді на роздачу грошей, яких нема: інтерв’ю з Гетманцевим