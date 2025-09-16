Процес скринінгу для вступу України та Молдови до ЄС незабаром завершиться, - єврокомісар

Процес скринінгу для вступу України та Молдови до Європейського Союзу незабаром завершиться для обох країн.

Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News .

"В основі пакета розширення, який буде опубліковано найближчими місяцями, не буде жодних компромісів: кожні переговори про вступ починаються та закінчуються обговоренням фундаментальних принципів", - зазначила єврокомісар.

За її словами, після завершення скринінгу всі кластери можна буде відкрити цього року. А якщо Рада ЄС не надасть свого політичного схвалення, "ми зможемо рухатися далі з технічними аспектами".

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, Європейський Союз не може розпочати переговори з Україною щодо вступу до блоку виключно через позицію проросійської Угорщини. Будапешт наклав своє вето на старт переговорів.

Водночас Литва запропонувала план про початок вступних переговорів без згоди Угорщини. Згідно з ідеєю Вільнюса, технічний запуск переговорів можна здійснити на рівні 26 держав-членів блоку.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта також вважає, що переговори щодо вступу України до ЄС мають тривати, попри вето Угорщини.

Тим часом Україна очікує, що країни Євросоюзу ухвалять рішення про початок вступних переговорів уже найближчим часом.

А вчора стало відомо, що Україна та ЄС завершили скринінг за останнім кластером переговорів про вступ до блоку.

До того ж Данія працює над розробкою механізмів, як просувати переговори з Україною про вступ до ЄС та проводити реформи, поки Угорщина продовжує блокувати відкриття переговорних кластерів.