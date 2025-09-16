ua en ru
Процесс скрининга для вступления Украины и Молдовы в ЕС вскоре завершится, - еврокомиссар

Вторник 16 сентября 2025 19:52
Процесс скрининга для вступления Украины и Молдовы в ЕС вскоре завершится, - еврокомиссар Фото: еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Процесс скрининга для вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз вскоре завершится для обеих стран.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

По ее словам, после завершения скрининга все кластеры можно будет открыть в этом году. А если Совет ЕС не предоставит своего политического одобрения, "мы сможем двигаться дальше с техническими аспектами".

"В основе пакета расширения, который будет опубликован в ближайшие месяцы, не будет никаких компромиссов: каждые переговоры о вступлении начинаются и заканчиваются обсуждением фундаментальных принципов", - отметила еврокомиссар.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, Европейский Союз не может начать переговоры с Украиной о вступлении в блок исключительно из-за позиции пророссийской Венгрии. Будапешт наложил свое вето на старт переговоров.

В то же время Литва предложила план о начале вступительных переговоров без согласия Венгрии. Согласно идее Вильнюса, технический запуск переговоров можно осуществить на уровне 26 государств-членов блока.

Президент Европейского совета Антониу Кошта также считает, что переговоры по вступлению Украины в ЕС должны продолжаться, несмотря на вето Венгрии.

Между тем Украина ожидает, что страны Евросоюза примут решение о начале вступительных переговоров уже в ближайшее время.

А вчера стало известно, что Украина и ЕС завершили скрининг по последнему кластеру переговоров о вступлении в блок.

К тому же Дания работает над разработкой механизмов, как продвигать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС и проводить реформы, пока Венгрия продолжает блокировать открытие переговорных кластеров.

