Вступ України до ЄС: Данія працює над просуванням переговорів без відкриття кластерів

Данія працює над розробкою механізмів, як просувати переговори з Україною про вступ до ЄС та проводити реформи, поки Угорщина продовжує блокувати відкриття переговорних кластерів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила міністр Данії у справах Європи Марі Б’єрре на полях засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі.

За її словами, Данія готує політичні та практичні заходи, які дозволять продовжувати перемовини про вступ до Євросоюзу з Україною, не відкриваючи перемовні кластери.

"Ми все ще тиснемо на Угорщину. Нашою початковою метою залишається відкриття першого кластера і, бажано, також інших кластерів", - сказала Б’єрре.

Вона додала, що "Україна була б готова відкрити всі кластери вже цього року, про що говорить і Єврокомісія".

"Але ми також усвідомлюємо, що Угорщина й надалі блокує (відкриття кластерів для України - ред.), і тому одночасно працюємо над іншими політичними чи практичними заходами, щоб зрозуміти, як можна просунути переговорний процес уперед без формального відкриття кластерів, допомагаючи Україні здійснювати необхідні реформи", - наголосила міністр.

За її словами, це означає, що, "коли ми зможемо офіційно відкрити кластери, ми доволі швидко зможемо їх закрити, наблизивши Україну до ЄС".

Б’єрре додала, що на останній неформальній зустрічі міністрів у справах ЄС у Копенгагені питання розширення було винесене на порядок денний, і всі держави-члени, окрім Угорщини, заявили, що "хочуть, щоб ми просувалися вперед із переговорами з Україною".