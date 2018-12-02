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У Франції можуть ввести режим надзвичайного стану через протести

Новини » Суспільство    02.12.2018 - 10:46
У Франції можуть ввести режим надзвичайного стану через протести
Фото: рух "Жовті жилети" (twitter.com/gecko39)

Представник французького уряду заявив, що ініціатива запропонована для того, щоб не допустити повторення масових заворушень

Влада Франції може ввести режим надзвичайного стану через протестні акції в Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представника французького уряду Бенжамена Гриво, ініціатива запропонована для того, щоб не допустити повторення масових вуличних заворушень.

"Ми повинні думати про ті заходи, які можна вжити для того, щоб запобігти подібним інцидентам", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході зіткнень з демонстрантами в центрі Парижа було затримано щонайменше 260 людей. Майже 100 осіб, серед яких 14 поліцейських, отримали поранення. За оцінками Міністерства внутрішніх справ Франції, в суботніх протести, які були організовані рухом "Жовті жилети", по всій країні взяло участь близько 75 тис. демонстрантів. Зокрема, демонстранти, які виступають проти підвищення цін на пальне, кидали в правоохоронців каміння, на що поліцейські відповіли пуском сльозогінного газу.

В Нідерландах слідом за Францією почалися акції "жовтих жилетів". Учасники акції не подали заявку на отримання дозволу на демонстрацію в Гаазі.

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