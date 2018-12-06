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У Парижі закриють Ейфелеву вежу через масові протести

Новини » Суспільство    06.12.2018 - 22:03
У Парижі закриють Ейфелеву вежу через масові протести
Фото: Ейфелева вежа (flickr_com_chrishar)

Ейфелева вежа не буде працювати для відвідувачів у суботу, 8 грудня

В Парижі закриють одну з визначних пам'яток французької столиці - Ейфелеву вежу через масові антиурядові протести. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter паризької пам'ятки.

Повідомляється, що Ейфелева вежа не буде працювати для відвідувачів у суботу, 8 грудня.

"Через демонстрацій, які будуть проходити в Парижі, Ейфелева вежа буде закрита для відвідувачів у суботу, 8 грудня", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, будівлю французького університету Сорбонни вирішили закрити через антиурядові протести. Закрити університет вирішили після того, як у всередину спробувала потрапити група активістів. Охорона їх евакуювала і закрила двері.

Раніше РБК-Україна писало, що більше 100 ліцеїв заблоковані по всій Франції в рамках антиурядових протестів.

Як відомо, в результаті зіткнень між демонстрантами, які протестують проти підвищення цін на паливо, і правоохоронцями у Франції затримали 412 осіб. Крім того, 133 людини були поранені, в тому числі і співробітники поліції.

 

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