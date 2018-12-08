Протесты в Париже: число задержанных возросло до 354 человек

Фото: протесты в Париже (twitter.com/vladogb)

В частности, 127 человек арестованы

В ходе протестов в Париже (Франция) сегодня, 8 декабря 2018 года, были задержаны как минимум 354 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"По меньшей мере 354 человека были арестованы полицией с утра. Из них 127 были помещены под стражу в полиции", - говорится в сообщении.

Как сообщается, "Желтые жилеты" проводят акции во многих городах Франции, большинство акций проводятся небольшими группами в спокойной обстановке.

Кроме того, сообщается, что в ходе акции на улице Арсен Уссе, недалеко от площади Этуаль полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.

Напомним, ранее сообщалось о 278 задержанных перед началом акции протеста "Желтых жилетов" в Париже, которая назначена на субботу, 8 декабря. Демонстранты выступают против повышения цен на горючее.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что те, кто несут ответственность за беспорядки "не хотят изменений или улучшений, им нужен хаос".

Как писало РБК-Украина, из-за протестов "Желтых жилетов" в Париже будут закрыты музеи и исторические памятники. Кроме того, из-за массовых протестов сегодня не будет работать Эйфелева башня.