В Париже задержали 278 человек перед началом акции протеста

Фото: протесты во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

Задержания произошли перед началом масштабной акции протеста

Французские правоохранители задержали 278 человек перед началом акции протеста "Желтых жилетов" в Париже, которая должна была состояться в субботу, 8 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Info.

Как сообщается, полицейские задержали 278 человек, из них 32 были помещены под стражу. Отмечается, что под стражу людей помещали за "участие в группировке с целью подготовки к насильственным действиям или нанесения вреда". Французские СМИ пишут, что у задержанных были найдены маски и молотки.

Напомним, ранее сообщалось, что власти и правоохранители Франции начали подготовку к акции протеста, которые должны состояться в субботу, 8 декабря. В частности, будут закрыты музеи и исторические памятники, а улицы будут патрулировать около 89 тыс. полицейских.

Ранее сообщалось, что в Париже из-за массовых протестов закроют Эйфелеву башню. Башня не будет работать для посетителей в субботу, 8 декабря.

Как известно, в результате столкновений между демонстрантами, протестующими против повышения цен на топливо, и правоохранителями во Франции задержали 412 человек. Кроме того, 133 человека были ранены, в том числе и сотрудники полиции.