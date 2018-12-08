Протести "жовтих жилетів" у Франції: кількість затриманих зросла до 700 осіб

Фото: протести у Франції (GettyImages)

Зокрема, у Парижі затримали 575 осіб

У Франції під час масових акцій протесту "жовтих жилетів", які виступають проти підвищення цін на паливо, правоохоронці затримали близько 700 осіб, з них 575 в Парижі. Про це заявили в МВС країни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuronews.

Як повідомляється, по всій країні в маніфестаціях беруть участь близько 31 тисячі осіб.

Крім того, в Париж стягнуті бронетранспортери і близько 90 тисяч правоохоронців.

Активісти "жовтих жилетів" обіцяли мирний протест, проте, влада побоюється провокацій. Вранці в одному тільки Парижі в якості превентивних заходів були арештовані сотні людей.

Фото: протести у Франції (GettyImages)

На Єлисейських полях зараз, за даними поліції, знаходиться близько 2 тисяч осіб і близько півтора тисяч поліцейських і жандармів.

Раніше РБК-Україна писало про затримання 354 чоловік в ході протестів в Парижі.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що ті, хто несуть відповідальність за заворушення "не хочуть змін або поліпшень, їм потрібен хаос".

Влада Франції обговорювали можливість введення режиму надзвичайного положення через протестні акції в Парижі. За словами представника французького уряду Бенжамена Гриво, ініціатива запропонована для того, щоб не допустити повторення масових вуличних заворушень.

Додамо, із-за протестів "жовтих жилетах" в Парижі будуть закриті музеї та історичні пам'ятки. Крім того, із-за масових протестів сьогодні не буде працювати Ейфелева вежа.