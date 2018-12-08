ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Протести "жовтих жилетів" у Франції: кількість затриманих зросла до 700 осіб

Новини » Надзвичайні події    08.12.2018 - 15:32
Протести "жовтих жилетів" у Франції: кількість затриманих зросла до 700 осіб
Фото: протести у Франції (GettyImages)

Зокрема, у Парижі затримали 575 осіб

У Франції під час масових акцій протесту "жовтих жилетів", які виступають проти підвищення цін на паливо, правоохоронці затримали близько 700 осіб, з них 575 в Парижі. Про це заявили в МВС країни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuronews.

Як повідомляється, по всій країні в маніфестаціях беруть участь близько 31 тисячі осіб.

Крім того, в Париж стягнуті бронетранспортери і близько 90 тисяч правоохоронців.

Активісти "жовтих жилетів" обіцяли мирний протест, проте, влада побоюється провокацій. Вранці в одному тільки Парижі в якості превентивних заходів були арештовані сотні людей.

Протести &quot;жовтих жилетів&quot; у Франції: кількість затриманих зросла до 700 осіб

Фото: протести у Франції (GettyImages)

На Єлисейських полях зараз, за даними поліції, знаходиться близько 2 тисяч осіб і близько півтора тисяч поліцейських і жандармів.

Раніше РБК-Україна писало про затримання 354 чоловік в ході протестів в Парижі.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що ті, хто несуть відповідальність за заворушення "не хочуть змін або поліпшень, їм потрібен хаос".

Влада Франції обговорювали можливість введення режиму надзвичайного положення через протестні акції в Парижі. За словами представника французького уряду Бенжамена Гриво, ініціатива запропонована для того, щоб не допустити повторення масових вуличних заворушень.

Додамо, із-за протестів "жовтих жилетах" в Парижі будуть закриті музеї та історичні пам'ятки. Крім того, із-за масових протестів сьогодні не буде працювати Ейфелева вежа.

Протести в Парижі: кількість затриманих зросла до 354 осіб У Парижі затримали 278 людей перед початком акції протесту
Новини України ФранціяполицияпротестПарижЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся