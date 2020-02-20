Протесты в Винниках и дело против Нефьодова: новости за 19 февраля

Коллаж РБК-Украина

В Винниках Львовской области начались акции против размещения эвакуированных из Уханя, суд обязал НАБУ открыть дело против Нефьодова, метеорологи объявили о начале весны в Киеве. Подробнее о том, что произошло в среду, 19 февраля, - в материале РБК-Украина

Пять стран в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины

Страны-участницы Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом заявил постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон в завершение заседания Совбеза, передает корреспондент РБК-Украина.

В заявлении отмечается, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН в связи с годовщиной минских договоренностей, созыв которого инициировала Россия.

На трассе Киев-Одесса в ДТП с автобусом пострадали почти 20 человек

На автодороге Киев-Одесса в результате столкновения грузовика и рейсового автобуса пострадали 18 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением "Одесса-Киев" (в котором находилось 39 пассажиров и два водителя) и грузовой автомобиль Volvo.

Под Львовом начались акции против размещения эвакуированных из Уханя

В Винниках Львовской области начались акции против возможного размещения эвакуированных из-за коронавируса украинцев из Уханя (Китай). Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что сегодня протестующие перекрыли подъезды к местному госпиталю ветеранов войн и репрессированных. Также к воротам начали свозить шины после того, как появилась информация об эвакуации пациентов из госпиталя.

Суд обязал НАБУ открыть дело против Нефьодова

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело против главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда от 11 февраля.

Согласно документу, в Национальное антикоррупционное бюро 23 января было подано заявление о возможном правонарушении группы лиц во главе с бывшим заместителем министра экономического развития, а ныне главой таможни Украины.

Иран отказался передать поврежденный "черный ящик" самолета МАУ другим странам

Иран отказался передать другим странам на расшифровку "черный ящик" сбитого в Тегеране самолета "Международных авиалиний Украины" несмотря на сильные повреждения. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, передает Reuters.

По его словам, Иран имеет полное право самостоятельно заниматься расшифровкой бортового самописца самолета МАУ.

Ранее министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что "черный ящик" украинского пассажирского самолета, сбитого в Иране в прошлом месяце, сильно поврежден. По его словам, самописец сначала попытаются восстановить, а уже после будут заниматься расшифровкой.

Метеорологи объявили о начале весны в Киеве

Метеорологическая весна в Киеве началась 10 февраля 2020 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, во вторник, 18 февраля, в Киеве, столице был превышен на 0,9 градусов температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составила 5,9 градусов.

Нацотбор на Евровидение 2020: видео всех финалистов грандиозного конкурса

Нацотбор на Евровидение 2020 в Украине завершится финальным выступлением шести участников уже в субботу, 22 февраля. За право представить нашу страну в Роттердаме в мае будут бороться KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI. И только один из них станет победителем по результатам голосования жюри и зрителей.

Тем временем Styler предлагает вспомнить, с какими песнями каждый из них хочет ехать в Нидерланды на грандиозное шоу - Евровидение 2020.