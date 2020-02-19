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Пять стран в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины

Новости » Политика     19.02.2020 - 08:50
Пять стран в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

В заявлении отмечается, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку "ДНР" и "ЛНР"

Страны-участницы Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом заявил постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон в завершение заседания Совбеза, передает корреспондент РБК-Украина.

В заявлении отмечается, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Страны ЕС - нынешние члены Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Мы осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН заявил, что от начала 2020 года, за полтора месяца, на Донбассе были убиты 13 украинских военнослужащих.

Отметим, в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН в связи с годовщиной минских договоренностей, созыв которого инициировала Россия.

В гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса, - ООН За год РФ направила на оккупированный Донбасс более 4 тыс. тонн боеприпасов, - Кислица
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