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Под Львовом начались акции против размещения эвакуированных из Уханя

Новости » Происшествия     19.02.2020 - 16:57
Под Львовом начались акции против размещения эвакуированных из Уханя
Фото: акция в Винниках (zaxid.net)

Протестующие принесли шины к воротам госпиталя в Винниках

В Винниках Львовской области начались акции против возможного размещения эвакуированных из-за коронавируса украинцев из Уханя (Китай). Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что сегодня протестующие перекрыли подъезды к местному госпиталю ветеранов войн и репрессированных. Также к воротам начали свозить шины после того, как стало известно об эвакуации пациентов из госпиталя.

Во Львовской ОГА сообщили, что на базе этого госпиталя прошли учения медиков на предмет готовности к госпитализации больных коронавирусом. По словам гендиректора учреждения Максима Прикупенко, информация об учениях поступила утром 19 февраля. В то же время он опроверг слухи о размещении эвакуированных из Китая в Винниках.

Фото: акция в Винниках (zaxid.net)

Кроме того, продолжаются протесты в Тернопольской области. В частности, сегодня на внеочередной сессии облсовета выступили против размещения украинцев из Уханя в санатории "Медоборы". Также сообщается, что коллектив санатория отказывается выходить на работу, если людей на карантин будут размещать именно у них.

Сегодня стало известно, что Ровенская ОГА отказалась принимать эвакуированных из Китая украинцев

Только Одесская ОГА утвердила ряд дополнительных мер в связи с коронавирусом. По словам главы ОГА Максима Куцого, инфекционная больница Одессы готова разместить людей в 20 боксах на 65 мест. Также больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет эвакуирует 48 граждан Украины и 29 иностранцев.

Отметим, по состоянию на сегодня в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

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